نانسي عجرم تعتذر عن حفلها في السعودية بسبب وفاة أمير الكويت

2023-12-19 / 13:48
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القسم الفني: هبة بريس

اعتذرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم عن عدم المشاركة في مهرجان “مدل بيست MDLBEAST” في ليلته الثالثة والأخيرة في الرياض حداداً على أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

ونشر المكتب الإعلامي لعجرم بياناً جاء فيه: “نانسي اعتذرت عن مدل بيست، وذلك بعد الإعلان عن وفاة أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لمشاركة الشعب الكويتي مصابهم الأليم”.

وأضاف البيان: “نانسي تعتذر من إدارة مهرجان مدل بيست الذي تحترمه، ومن الجمهور السعودي الذي تحب وتقدّر، وتعرب عن أملها بلقائهم قريباً معهم في ظروف أفضل”.

وحرصت نانسي عجرم على نعي الأمير الراحل عبر حسابها بموقع “إكس”، قائلة: “أصدق التعازي للكويت وشعبها الحبيب بوفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح”.

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