إحباط ثلاث محاولات للهجرة السرية و توقيف عدد من “الحراكة” بعرض البحر

2023-12-19 / 09:54
2

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

مع اقتراب نهاية السنة، تتضاعف محاولات الهجرة السرية و ركوب قوارب الموت الأمر الذي يدفع السلطات المغربية لتكثيف الجهود و مراقبة السواحل بشكل أكبر.

و في هذا الصدد، تمكنت عناصر البحرية الملكية بتنسيق مع عناصر الدرك و القوات المساعدة من إحباط ثلاث محاولات للهجرة غير النظامية و توقيف عدد من “الحراكة” بعرض البحر.

و همت العمليات الثلاث و التي أتت في توقيت متقارب ثلاث مناطق بجنوب المملكة، و بالضبط في الشريط الساحلي المتاخم لمدينة كلميم، حيث تم توقيف أكثر من 80 شخص من جنسيات دول إفريقية جنوب الصحراء.

كما حجزت المصالح ذاتها زوارق مطاطية وكمية من البنزين ومعدات تستعمل في عمليات الإبحار والإنقاذ، و قد تم فتح تحقيق من طرف النيابة العامة لكشف أفراد الشبكة المتخصصة في تسهيل عملية الهجرة بطرق غير قانونية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of في عملية مشتركة.. إيقاف “متطرف” بالناظور وآخر بمليلية

في عملية مشتركة.. إيقاف “متطرف” بالناظور وآخر بمليلية

2023-12-19 / 09:18
Photo of طقس الثلاثاء.. برد قارس و صقيع بمختلف ربوع المملكة

طقس الثلاثاء.. برد قارس و صقيع بمختلف ربوع المملكة

2023-12-19 / 09:07
Photo of أوزين لهبة بريس: سنعقد مجلسنا الوطني بمدينة الداخلة

أوزين لهبة بريس: سنعقد مجلسنا الوطني بمدينة الداخلة

2023-12-18 / 23:49
Photo of انعقاد النسخة السادسة للمنتدى العربي-الروسي بمراكش

انعقاد النسخة السادسة للمنتدى العربي-الروسي بمراكش

2023-12-18 / 23:36
Photo of عاجل..بعد اغلاق باب الحوار ..FNE تمدد الاضراب لأربعة أيام بدل يومين

عاجل..بعد اغلاق باب الحوار ..FNE تمدد الاضراب لأربعة أيام…

2023-12-18 / 22:52
Photo of الداكي: حريصون على تنفيذ المقتضيات القانونية المتعلقة بمناهضة التعذيب

الداكي: حريصون على تنفيذ المقتضيات القانونية المتعلقة بمناهضة التعذيب

2023-12-18 / 22:33
Photo of عاجل…الحكومة تغلق باب الحوار مع نقابة FNE لهذا السبب

عاجل…الحكومة تغلق باب الحوار مع نقابة FNE لهذا السبب

2023-12-18 / 22:23
Photo of اتفاق على ادماج أساتذة الثانوي في إطار الثانوي التأهيلي

اتفاق على ادماج أساتذة الثانوي في إطار الثانوي التأهيلي

2023-12-18 / 22:11
Photo of وجدة .. الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة تكرم أسرة القضاء

وجدة .. الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة تكرم أسرة…

2023-12-18 / 21:49
Photo of المغرب وهولندا يوقعان على اتفاقية لتسليم المجرمين

المغرب وهولندا يوقعان على اتفاقية لتسليم المجرمين

2023-12-18 / 21:28

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق