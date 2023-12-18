وجدة .. الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة تكرم أسرة القضاء

2023-12-18 / 21:49
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هبة بريس _ وجدة

كرمت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة صباح اليوم الإثنين 18 دجنبر الجاري، بقصر العدالة بمدينة وجدة، أسرة القضاء نظير الجهود المبذولة من أجل تخليق منظور العدالة وتجويد الخدمات للمرتفقين.

وعرف التكريم حضور كل من عبد الجليل الاسدي الأمين العام للهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة، هشام أورقية المستشار الاول للأمين العام المنسق الجهوي للهيئة بجهة الشرق ، أحمد زعزاع الرئيس الجهوي للهيئة بجهة الشرق، عبد القادر نوري رئيس لجنة الإعلام والتواصل للهيئة لجهة الشرق، ونادية الصحمودي المستشارة القانونية للهيئة بجهة الشرق.

وعرف الحفل، تكريم مصطفى يرتاوي الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بوجدة، وخالد بنكيران رئيس محكمة الإستئناف بوجدة، وعبد الهادي يحياوي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة، وعلي قريشي رئيس المحكمة الإبتدائية بوجدة.

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