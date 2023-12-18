وزير الدفاع الأمريكي: واشنطن “ستواصل تزويد” إسرائيل بالأسلحة والذخائر

هبة بريس

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في مؤتمر صحافي مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الاثنين أن بلاده “ستواصل تزويد” إسرائيل بالأسلحة والذخائر التي تحتاج إليها في حربها ضد حركة حماس في قطاع غزة.

وقال أوستن في تل أبيب “نواصل تزويد إسرائيل بالمعدات التي تحتاج إليها للدفاع (…) بما في ذلك الذخائر الحيوية والمركبات التكتيكية وأنظمة الدفاع الجوي”.

وقال أوستن إنه ناقش التحولات في الحرب من العمليات القتالية الكبرى إلى الحرب الأقل كثافة خلال زيارته لإسرائيل لكنه أكد أنه لن يملي جداول زمنية.

وفي اليوم الثالث والسبعين من حرب إسرائيل على قطاع غزة، صرح اوستن “بالنسبة الى جدول زمني، إنها عملية اسرائيلية، لست هنا لافرض جدولا زمنيا او شروطا”.

وقال أوستن “في أي حملة ستكون هناك مراحل” مضيفا أن ذلك يتطلب تخطيطا مفصلا ومدروسا.

وأكد أوستن أن على إيران الكف عن دعم هجمات المتمردين الحوثيين على سفن تجارية مؤخرا في البحر الأحمر.

وأضاف أوستن في تل أبيب بعد لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن “دعم إيران لهجمات الحوثيين على السفن التجارية يجب أن يتوقف”.

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