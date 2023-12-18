وزير الدفاع الأمريكي: واشنطن “ستواصل تزويد” إسرائيل بالأسلحة والذخائر

2023-12-18 / 19:10
4
هبة بريس

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في مؤتمر صحافي مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الاثنين أن بلاده “ستواصل تزويد” إسرائيل بالأسلحة والذخائر التي تحتاج إليها في حربها ضد حركة حماس في قطاع غزة.

وقال أوستن في تل أبيب “نواصل تزويد إسرائيل بالمعدات التي تحتاج إليها للدفاع (…) بما في ذلك الذخائر الحيوية والمركبات التكتيكية وأنظمة الدفاع الجوي”.

وقال أوستن إنه ناقش التحولات في الحرب من العمليات القتالية الكبرى إلى الحرب الأقل كثافة خلال زيارته لإسرائيل لكنه أكد أنه لن يملي جداول زمنية.

وفي اليوم الثالث والسبعين من حرب إسرائيل على قطاع غزة، صرح اوستن “بالنسبة الى جدول زمني، إنها عملية اسرائيلية، لست هنا لافرض جدولا زمنيا او شروطا”.

وقال أوستن “في أي حملة ستكون هناك مراحل” مضيفا أن ذلك يتطلب تخطيطا مفصلا ومدروسا.

وأكد أوستن أن على إيران الكف عن دعم هجمات المتمردين الحوثيين على سفن تجارية مؤخرا في البحر الأحمر.

وأضاف أوستن في تل أبيب بعد لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن “دعم إيران لهجمات الحوثيين على السفن التجارية يجب أن يتوقف”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of “الاتحاد الأوروبي” يطلق “تحقيقا رسميا” بحق منصة “إكس”

“الاتحاد الأوروبي” يطلق “تحقيقا رسميا” بحق منصة “إكس”

2023-12-18 / 21:43
Photo of الرئاسيات الروسية 2024 .. بوتين يقدم ملف ترشحه

الرئاسيات الروسية 2024 .. بوتين يقدم ملف ترشحه

2023-12-18 / 18:52
Photo of اجتماع “أميركي إسرائيلي قطري” لبحث اتفاق محتمل بين إسرائيل وحماس

اجتماع “أميركي إسرائيلي قطري” لبحث اتفاق محتمل بين إسرائيل…

2023-12-18 / 18:33
Photo of عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر لولاية ثالثة

عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر لولاية ثالثة

2023-12-18 / 15:57
Photo of هيومان رايتس: إسرائيل تستخدم تجويع المدنيين كسلاح في غزة

هيومان رايتس: إسرائيل تستخدم تجويع المدنيين كسلاح في غزة

2023-12-18 / 11:16
Photo of إسرائيل تعتقل مدير مستشفى العودة وتقصف مجمع الشفاء

إسرائيل تعتقل مدير مستشفى العودة وتقصف مجمع الشفاء

2023-12-18 / 10:15
Photo of غزة في اليوم الـ73.. أكثر من 19 ألف شهيد و52 ألف جريح

غزة في اليوم الـ73.. أكثر من 19 ألف شهيد…

2023-12-18 / 09:25
Photo of في حادث عنف جديد .. مصرع 12 شخصا وإصابة 15 آخرين في إطلاق نار وسط المكسيك

في حادث عنف جديد .. مصرع 12 شخصا وإصابة…

2023-12-17 / 23:08
Photo of رويترز: حماس وإسرائيل منفتحتان على مناقشة وقف إطلاق النار

رويترز: حماس وإسرائيل منفتحتان على مناقشة وقف إطلاق النار

2023-12-17 / 22:07
Photo of أوغندا..مسن 110 أعوام يـ..ـقتل زوجته 109 سنة لرفضها “النوم معه”

أوغندا..مسن 110 أعوام يـ..ـقتل زوجته 109 سنة لرفضها “النوم…

2023-12-17 / 21:31

‫4 تعليقات

  1. جاء في الذكر الحكيم: ﴿وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ صدق الله العظيم..

    رد

  2. جاء في الذكر الحكيم﴿وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ صدق الله العظيم..

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق