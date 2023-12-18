التحريض على الهجرة السرية يقود شخصين للاعتقال بتطوان

هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الأحد، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 20 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في التحريض على الهجرة غير المشروعة عبر نشر أخبار زائفة ومحتويات رقمية بواسطة الأنظمة المعلوماتية.

وأوضح مصدر أمني أن مصالح اليقظة المعلوماتية للأمن الوطني كانت قد رصدت محتويات رقمية منشورة بصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم تخفيف إجراءات المراقبة الحدودية، وتُحرّض مستعملي مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي على الهجرة غير المشروعة، حيث أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن تشخيص هويتي المشتبه فيهما وتوقيفهما بمدخل مدينة تطوان.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، بينما لا زالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف باقي المشاركين والمساهمين في فبركة ونشر هذه المحتويات والأخبار الزائفة.

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