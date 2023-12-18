التحريض على الهجرة السرية يقود شخصين للاعتقال بتطوان

2023-12-18 / 17:54
3
هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الأحد، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 20 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في التحريض على الهجرة غير المشروعة عبر نشر أخبار زائفة ومحتويات رقمية بواسطة الأنظمة المعلوماتية.

وأوضح مصدر أمني أن مصالح اليقظة المعلوماتية للأمن الوطني كانت قد رصدت محتويات رقمية منشورة بصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم تخفيف إجراءات المراقبة الحدودية، وتُحرّض مستعملي مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي على الهجرة غير المشروعة، حيث أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن تشخيص هويتي المشتبه فيهما وتوقيفهما بمدخل مدينة تطوان.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، بينما لا زالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف باقي المشاركين والمساهمين في فبركة ونشر هذه المحتويات والأخبار الزائفة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of وجدة .. الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة تكرم أسرة القضاء

وجدة .. الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة تكرم أسرة…

2023-12-18 / 21:49
Photo of المغرب وهولندا يوقعان على اتفاقية لتسليم المجرمين

المغرب وهولندا يوقعان على اتفاقية لتسليم المجرمين

2023-12-18 / 21:28
Photo of تشجيعا للإستثمار ..”نادية فتاح”تعلن قرب الإعلان عن صناديق موضوعاتية

تشجيعا للإستثمار ..”نادية فتاح”تعلن قرب الإعلان عن صناديق موضوعاتية

2023-12-18 / 20:11
Photo of أوضاع النساء بغزة.. نساء مغربيات تُراسلن “غوتيريش”

أوضاع النساء بغزة.. نساء مغربيات تُراسلن “غوتيريش”

2023-12-18 / 19:59
Photo of بإذن من الملك ..المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية الـ 32 بالرباط

بإذن من الملك ..المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية…

2023-12-18 / 19:37
Photo of هذا ما اتفقت عليه اللجنة الوزارية والنقابات الأربع اليوم

هذا ما اتفقت عليه اللجنة الوزارية والنقابات الأربع اليوم

2023-12-18 / 18:26
Photo of ابن كيران : “حماس” شرف الأمة.. و”كلنا إسرائيليون” خونة

ابن كيران : “حماس” شرف الأمة.. و”كلنا إسرائيليون” خونة

2023-12-18 / 18:18
Photo of البيضاء.. إغماءات في مسيرة غاضبة لأصحاب فراشة سوق الخيرية

البيضاء.. إغماءات في مسيرة غاضبة لأصحاب فراشة سوق الخيرية

2023-12-18 / 18:02
Photo of عمور: “برنامج “فرصة” ناجح.. وميمكنش نعطيو التمويل لأكثر من 21 ألف ملف”

عمور: “برنامج “فرصة” ناجح.. وميمكنش نعطيو التمويل لأكثر من…

2023-12-18 / 17:51
Photo of السكوري: خلقنا 621 ألف منصب شغل وهذا رقم غير مسبوق في تاريخ المغرب

السكوري: خلقنا 621 ألف منصب شغل وهذا رقم غير…

2023-12-18 / 17:27

‫3 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق