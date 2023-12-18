السكوري: خلقنا 621 ألف منصب شغل وهذا رقم غير مسبوق في تاريخ المغرب

2023-12-18 / 17:27
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هبة بريس - الرباط

كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن الحكومة نجحت في خلق 621 الف منصب شغل في العمل المؤدي عنه المأجور.

وقال السكوري في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين “فقدنا 231 الف منصب شغل غير مؤدى عنه لكن الشغل اللي فيه الكونطرا والشركة والتسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعدد من الضمانات للأطفال، خلقنا 621 الف منصب شغل في وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المغرب.”

وأضاف الوزير قائلا “معمرنا فتنا 120 ولا 130 منصب شغل في السنوات الماضية، وهذا الرقم حققناه بفضل عدد من الاجراءات من ضمنها الرفع من الحد الادنى للأجور واتفاقات مع النقابات والكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب، مع القيام بعدد من التفتيشات وعمليات المراقبة.”

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