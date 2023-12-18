علاكوش يُعلن مواصلة الحوار ويدعو إلى قطع الطريق عن تجار الأزمات

2023-12-18 / 12:01
0
هبة بريس_ الرباط

أكدت الجامعة الحرة للتعليم الذراع النقابي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بأنها توصلت بدعوة من الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لاستئناف جولات الحوار القطاعي صبيحة يومه الاثنين ابتداء من الساعة العاشرة، بهدف إعادة اعداد و صياغة مواد النظام الأساسي ضمن مرسوم جديد يعدل المرسوم السابق (والذي ترى فيه الأخيرة، ضرورة مشاركة كل النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وعرضه بعد ذلك على كل النقابات التعليمية والفئات المعنية للاطلاع قبل المصادقة).

وجددت النقابة المذكورة انخراطها على ضوء محضر 10 دجنبر 2023 والمطالب المعبر عنها من طرف مختلف الفئات التعليمية سواء العالقة أو المستجدة، مشددة على أنها لم ولا تسعى لأي تمييز بين مختلف الأطر والفئات والأسلاك التعليمية.

وقالت الجامعة الحرة للتعليم على صفحتها الرسمية، إنها تترفع عن أي نقاش من هذا القبيل، داعية بعض المتربصين إلى الارتقاء بمستوى التدافع الفكري والمهني حماية للجسد التعليمي المثخن، مؤكدة الصورة النمطية التي يحاول البعض أن يرسمها عن أسرة التعليم، مشددة في ذات الوقت على أن مطالب الأسرة التعليمية أمانة منوطة بها، وهي تعي جيدا قيمة الأمانة كالوعي بالمسؤولية الوطنية التي على الجميع تحملها في هذه المرحلة وقطع الطريق على كل انتعاشة لتجار الأزمات .

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of حجز 26 كلغ من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة

حجز 26 كلغ من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة

2023-12-18 / 11:53
Photo of موجة البرد القارس تضاعف إقبال المغاربة على أجهزة التدفئة

موجة البرد القارس تضاعف إقبال المغاربة على أجهزة التدفئة

2023-12-18 / 11:00
Photo of ساكنة البرنوصي تحصي خسائرها بسبب تسرب الماء إلى بيوتهم + “فيديو”

ساكنة البرنوصي تحصي خسائرها بسبب تسرب الماء إلى بيوتهم…

2023-12-18 / 10:03
Photo of طقس الإثنين.. جو بارد مع قطرات مطرية بهذه المناطق

طقس الإثنين.. جو بارد مع قطرات مطرية بهذه المناطق

2023-12-18 / 09:03
Photo of المدير الاقليمي للتعليم بالحوز يوجه رسالة مؤثرة لأسرة التعليم

المدير الاقليمي للتعليم بالحوز يوجه رسالة مؤثرة لأسرة التعليم

2023-12-17 / 22:21
Photo of “التجربة المغربية.. سياسة التعمير وسياسة المدينة” محور لقاء بالرباط

“التجربة المغربية.. سياسة التعمير وسياسة المدينة” محور لقاء بالرباط

2023-12-17 / 21:48
Photo of انعقاد المجلس الإداري للاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لطنجة- تطوان-الحسيمة

انعقاد المجلس الإداري للاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لطنجة- تطوان-الحسيمة

2023-12-17 / 20:45
Photo of بعد التنسيقية الموحدة…التنسيق الوطني لقطاع التعليم يقرر خوض الإضراب ليومين

بعد التنسيقية الموحدة…التنسيق الوطني لقطاع التعليم يقرر خوض الإضراب…

2023-12-17 / 20:15
Photo of طنجة..الشباب الأخضر تدعو الى محاكمة المسؤولين عن تلويث مياه شاطئ مرقالة

طنجة..الشباب الأخضر تدعو الى محاكمة المسؤولين عن تلويث مياه…

2023-12-17 / 19:28
Photo of موظفو الجماعات الترابية يُصعدون باضراب لمدة ثلاثة أيام

موظفو الجماعات الترابية يُصعدون باضراب لمدة ثلاثة أيام

2023-12-17 / 18:29

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق