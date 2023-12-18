موازاة و ذكرى ميلادها..سعد لمجرد لوالدته:”أنت نبض القلب و كل ماعندي”

القسم الفني: هبة بريس

حرص النجم المغربي سعد لمجرد على توجيه رسالة خاصة لوالدته الفنانة القديرة نزهة الركراكي بمناسبة ذكرى ميلادها، و ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

ونشر “لمعلم” صورة تجمعه بوالدته عبر ذات المنصة مرفوقة بتعليق جاء فيه:” ميمتي كل عام وأنتي نبض القلب ديالي وأنتي حبي وأنتي كل ما عندي”.

وواصل النجم المغربي قائلا :”الله يحفظك ليا ويزيد فراحتك ويعطيك صحيحتك ويفرح قلبك ويقدرني بش نرضيك”.

وجدير بالذكر أن لمجرد أحيى مؤخرا العديد من الحفلات الناجحة بدولة الإمارات، فضلا عن تصويره فيديو كليب جديده الفني المرتقب طرحه خلال الأسابيع القادمة.

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