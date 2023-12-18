موجة البرد القارس تضاعف إقبال المغاربة على أجهزة التدفئة

هبة بريس - الرباط

تشهد مختلف مدن ومناطق المملكة، موجة برد قوية، طيلة الأسابيع الأخيرة.

وتزامنت موجة البرد القارس، مع تضاعف إقبال المغاربة على اقتناء أجهزة التدفئة الكهربائية.

واستغلت عدد من المتاجر الكبرى والمحلات الخاصة ببيع الأجهزة الكهربائية، هذه الظرفية لطرح عروض مغرية خاصة بأجهزة التدفئة.

ويلجأ عدد من المواطنين، مؤخرا، لأجهزة التدفئة الكهربائية بعد استغنائهم عن الطرق التقليدية “المجمر” لخطورة على صحة وحياة الأشخاص.

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