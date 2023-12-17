رويترز: حماس وإسرائيل منفتحتان على مناقشة وقف إطلاق النار

هبة بريس - وكالات

أفادت رويترز بأن حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل منفتحتان على مناقشة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكن لا تزال هناك خلافات بين الطرفين حول التفاصيل.

ونقلت الوكالة عن مصادر مصرية إن “إسرائيل وحماس منفتحتان على وقف إطلاق النار، لكن الخلافات لا تزال قائمة بشأن بعض التفاصيل.

وقالت حماس في وقت سابق إنها لن تتفاوض على تبادل الرهائن ما لم يتوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع، رافضة فكرة تبادل الأسرى في إطار هدن إنسانية كما حدث في المرة السابقة خلال إطلاق سراح النساء والأطفال الأقل من 19 عاما.

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