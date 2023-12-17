طنجة..توقيف شخصين بحوزتهما 26 لفافة من مخدر الكوكايين

2023-12-17 / 18:14
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هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية امن طنجة ، ليلة أمس السبت 16دجنبر الجاري، من حجز 26 لفافة من مخدر الكوكايين وتوقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم توقيف المشتبه بهما متن سيارة نفعية في الحي الاسباني ، حيث مكنت عمليات التفتيش من العثور بحوزتهما على 26 لفافة من مخدر الكوكايين علاوة على هواتف محمولة و مبلغ مالي مهم حصيلة عمليات البيع .

وقد تم اخضاع المشتبه فيهما لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت اشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة لهم، وكذا تحديد كافة ارتباطات وامتدادات هذه القضية .

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