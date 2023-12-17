غزة : ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 92

هبة بريس _ وكالات

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأحد، ارتفاع عدد الصحافيين الذين استشهدوا على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه على القطاع إلى 92 منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقال المكتب الإعلامي، في بيان، إن “الصحافيين رامي بدير وعاصم كمال موسى استشهدا خلال اليومين الماضيين بغارات إسرائيلية على قطاع غزة”، دون تفاصيل بشأن ظروف استشهادهما.

وأضاف أن “ذلك يرفع عدد الصحافيين الشهداء على يد الجيش الإسرائيلي خلال حربه على القطاع إلى 92 صحافيا”.

وتابع المكتب أن “الاحتلال يحاول من خلال اغتياله للصحافيين تغييب الرواية الفلسطينية ومحاولة طمس الحقيقة، لكنه فشل فشلا ذريعا في كسر إرادة شعبنا الفلسطيني العظيم”.

وكان المكتب الإعلامي قد أعلن في 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري ارتفاع عدد الصحافيين الشهداء إلى 86، متهما جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه “تعمّد” اغتيالهم في محاولة لطمس الحقيقة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى 15 ديسمبر الجاري 18 ألفا و800 شهيد و51 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينية وأممية

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