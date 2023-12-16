ريم فكري :”تمنيت ماما تجلس من الخدمة ونهز المصاريف والكريديات عليها”

نجلاء مزيان - هبة بريس

حلت الفنانة المغربية ريم فكري أمس الجمعة ضيفة على برنامج رشيد شو الذي يعرض على القناة الثانية.

وكشفت الفنانة المغربية عن مجموعة من الأمور المتعلقة بحياتها الخاصة و المهنية أبرزها، طبيعة العلاقة التي تجمعها بالفنان المغربي سليم كرافاطا.

وفي هذا الصدد،نفت فكري جميع الأخبار الرائجة مؤكدة أن علاقة صداقة قوية تجمعها بكرافاطا، الذي علق بدوره قائلا :” ريم كنحسبها بحال ختي الصغيرة”.

وردا على سؤال المذيع حول أحلامها، قالت ريم فكري”بغيت ماما ما تجلس من الخدمة وترتاح ونقدر نهز كاع المصاريف والكريديات لي عليها وهذا هو الحلم لي دابا خدامة عليه وغنوصل ليه إن شاء الله”.

وواصلت قائلة:”منين مات بابا الله يرحمو، ماما ماقارياش وكان خصها تهز مسؤولية 2 وليدات صغار، خدمات ضربت تمارة، سمعت الهضرة د الناس و بزاف د الحوايج و عانات بزاف”.

وأضافت :”دارت المستحيل و تقاتلت علينا باش تقرينا وباش نبقاو فنفس المستوى لي عايشين فيه، وبالرغم من أنها باقا صغيرة اختارت متعاودش تتزوج”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp