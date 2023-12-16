أبناك المغرب.. تمويل أزيد من 70 ألف مقاولة صغيرة ومتوسطة سنويا

هبة بريس ـ اقتصاد

تماشيا مع التوجهات الاستراتيجية لبلادنا، لضمان تمويل المقاولات و خاصة الناشئة، تم إطلاق عدد من مبادرات التمويل، فضلا على توجيه المؤسسات البنكية و المالية لتيسير مهمة حصول المقاولات على قروض.

و في هذا الصدد، فإن تجربة التمويل بالمغرب تعتبر رائدة في المنطقة، حيث أن الأبناك و المؤسسات المالية تمول أزيد من 70 ألف مقاولة صغيرة ومتوسطة سنويا في المغرب.

و كمثال عن ذلك، ففي سنة 2010 كانت القروض التمويلية الموجهة من البنوك إلى المقاولات الصغرى والمتوسطة تمثل 22 في المائة فقط، لكن في السنة الأخيرة قفزت إلى 45 في المائة، بفضل آليات الضمان التي تم اعتمادها في المغرب.

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