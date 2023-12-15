عبد الحميد صبيري ينافس دي ماريا وبوغبا على جائزة أسوء لاعب

عبد الحميد صبيري ينافس دي ماريا وبوغبا على جائزة أسوء لاعب

2023-12-15 / 18:23
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بعد الفترة المخيبة التي قضاها في البطولة الإيطالية “السيري أ” مع نادي فيرونتينا خلال بداية عام 2023، دخل عبد الحميد صبيري (لاعب الفيحاء السعودي حاليا) ضمن لائحة اللاعبين الذين ينافسون على جائزة “بيدون دور” لأسوإ لاعب في البطولة الإيطالية لهذا العام.

وتضم اللائحة 10 لاعبين، هم: صبيري (سامبدوريا / فيرونتينا) – يوفيتش و أوريغي (ميلان)– دي ماريا و بوغبا (يوفنتوس) واخرين .

وبدأ صبيري عام 2023 مع سامبدوريا، دون أن يلعب أي مباراة لخلافه مع المدرب قبل أن ينتقل في الصيف إلى فيرونتينا، واختلف مع مدربه مرة أخرى فانتقل للعب لنادي الفيحاء السعودي على سبيل الإعارة.

و”جائزة بيدون دور” هي جائزة كرة قدم ساخرة يمنحها أحد المواقع منذ عام 2009،وتعد رد فعل مثير للسخرية على جائزة الكرة الذهبية الشهيرة.

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