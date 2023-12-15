إصابة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح بشظايا جراء قصف إسرائيلي

هبة بريس - وكالات

أصيب مراسل قناة “الجزيرة” وائل الدحدوح، الجمعة، بشظايا جراء قصف إسرائيلي استهدف مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، بأن الدحدوح أصيب بيده وبطنه بشظايا صاروخ من طائرة استطلاع جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي محيط مدرسة “حيفا” وسط خان يونس بصاروخ من طائرة استطلاع.

وقالت مراسلة الجزيرة هبة عكيلة، التي كانت تقدم تقارير مباشرة أيضا من مكان آخر في خان يونس، للبث المباشر للقناة إن الدحدوح أصيب في يده ويتلقى العلاج بينما لم يعرف مكان أبو دقة.

من جانبها، أفادت مصادر طبية، بأن إصابة الصحافي الفلسطيني “متوسطة”، وأن حالته الصحية “مستقرة”.

وذكر الشهود أن سيارات الإسعاف لم تتمكن بعد من نقل المصور أبو دقة بسبب حصار الآليات العسكرية الإسرائيلية للمنطقة المستهدفة بالقصف الجوي.

وأشاروا إلى أن عددا آخر من المصابين ما زالوا محاصرين داخل المنطقة ذاتها.

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