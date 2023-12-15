وهو يغني..وفاة فنان برازيلي بأزمة قلبية

القسم الفني: هبة بريس

توفي المغني البرازيلي بيدرو هنريكي (30 عاما) أثناء غنائه في حفل في فييرا دي سانتانا بالبرازيل.

ووثق الجمهور الذي حضر الحفل لحظة وفاة الفنان بيدرو هنريكي، بمقاطع فيديوهات.

وبحسبما أوردت وكالة التسجيلات الخاصة به “Tadoh Music”، فإن المغني أصيب بنوبة قلبية أدت لوفاته على الفور، تاركا زوجة وابنة عمرها لم يتجاوز الشهرين.

وذكرت وسائل إعلام برازيلية أن الشاب البالغ من العمر 30 عاما كان يؤدي أغنيته “Vai Ser Tão Lindo” في حدث ديني تم بثه عبر الإنترنت، حين سقط فجأة أمام فرقته.

وأظهرت لقطات الفيديو هنريكي وهو يفقد توازنه ويسقط على ظهره، حيث هرع المتواجدون على خشبة المسرح لمساعدته بينما بدا الجمهور في حالة صدمة.

وتم نقل هنريكي إلى عيادة قريبة بعد وقوعه على الفور، حيث تم تأكيد وفاته.

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