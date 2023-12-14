اللجنة الوزارية والنقابات…هذا ما اتفقوا عليه من تعديلات

2023-12-14 / 21:41
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هبة بريس _ الرباط

علمت هبة بريس من مصادرها، أن الاجتماع الذي جمع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مع اللجنة الوزارية انطلق بمباشرة التعديلات على النظام الأساسي، ومن خلال التسريبات التي عزت تواصل الاجتماعي، فقد تم الاتفاق على ما يلي:
* موضوع التعاقد:

هذا الموضوع أخذ نقاشا طويلا، تشبثنا خلاله بمضمون المادتين 1 و 2، اللتين كانتا موضوع اتفاق سابق، والتزمت الحكومة، بالاحتفاظ بمضمونهما، وحذف الموارد البشرية؛

*في المهام:

تم الاتفاق على مراجعة المهام الواردة في النظام الأساسي المجمد، والاكتفاء بالتربية والتدريس، والتقييم والامتحانات لأطر التدريس، وتعديل مهام باقي الأطر، كمستشاري التوجيه التربوي مثلا؛ و اطر الدعم التربوي ….

* في الزمن المدرسي:

تم الاتفاق على تخفيض ساعات العمل، بعد اخذ رأي لجنة البرامج و المناهج و عرض نتائجه على النقابات التعليمية و في انتظار ذلك يتم الاستمرار بنفس عدد ساعات العمل الحالية. أما أطر الدعم التربوي، فتم الاتفاق على العمل بالساعات التي يشتغل بها أطر التدريس حسب كل سلك؛

* إطار الثانوي:

تم الاتفاق على حذف إطار الثانوي، وإلحاقه بالثانوي التأهيلي حسب الرغبة، مع التوظيف مستقبلا حسب السلك.
بالإضافة إلى ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السابق القاضي بالسحب النهائي للعقوبات المنصوص عليها في النظام الاساسي.
وسيستمر التفاوض، على أساس تكثيف وتيرة الاجتماعات و الانتهاء من التعديلات قبل الموعد المحدد سابقا.

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