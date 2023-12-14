برنامج “أنا مقاول”..”وزارة” تلتزم بتعبئة 170 مليون درهم في سنة 2024

2023-12-14 / 20:43
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هبة بريس _ الرباط

أفاد الكاتب العام لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور الدين بن خليلي، اليوم الخميس بمراكش، أن الوزارة تلتزم بتعبئة 170 مليون درهم في سنة 2024، وذلك من أجل دعم مجال ريادة الأعمال من خلال برنامج ” أنا مقاول “.

وقال بن خليلي، في تصريح للصحافة بعد اختتام أشغال القمة العربية لريادة الأعمال، إن هذا الغلاف سيستفيد منه 25 ألف من رواد الأعمال وحاملي المشاريع لدعم إنشاء المقاولات الصغيرة.

كما أشاد بنجاح هذه الدورة على جميع الأصعدة، مشيرًا إلى أن القمة جمعت 2000 زائر، وأكثر من 1000 مشارك، و90 متحدثًا من 45 جنسية حول مختلف المواضيع، بما في ذلك التمويل والتدريب والرقمنة والتجارة الإلكترونية، وقدمت فرصة للتشبيك والتبادل.

من جهتها، أوضحت وكيلة الأمين العام والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، رولا دشتي، أن “إسكوا” وشركاؤها التزموا بتخصيص 177 مليون دولار لتمويل المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في قطاعات متنوعة، وكذا تقديم تدريب لتعزيز قدرات 55 ألف شابًا عربيًا ورواد أعمال عرب خلال عام 2024.

وأضافت أن “إسكوا” تعتزم كذلك مساعدة 200 شركة عربية في عرض منتجاتها على منصات البيع عبر الإنترنت وتوسيع نطاق عملها لزيادة إيراداتها.

وشكلت القمة العربية الثانية لريادة الأعمال، التي تنظم تحت شعار “من الصمود للازدهار”، مناسبة سانحة لرواد الأعمال والمقاولات للاستفادة من الفرص البينية التي أتيحت من خلال مختلف اللقاءات حيث انعقدت بتمثيل رفيع المستوى للبلدان العربية والمنظمات الإقليمية والدولية والجهات المتخصصة في ريادة الأعمال والتنمية المستدامة.

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