انخفاض نفقات دعم السكر والدقيق وغاز البوتان

2023-12-14 / 18:28
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هبة بريس _ الرباط

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن إصدارات النفقات برسم المقاصة بلغت 24,09 مليار درهم عند متم نونبر 2023، بانخفاض نسبته 21,5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه الإصدارات تمثل معدل إنجاز نسبته 90,6 في المائة من مجمل توقعات قانون المالية لسنة 2023.

وبلغت نفقات التسيير الصادرة 246,2 مليار درهم، من بينها 137,8 مليار درهم تتعلق بالرواتب والأجور التي سجلت ارتفاعا بنسبة 3,3 في المائة.

وارتفعت مصاريف التجهيز بنسبة 12,6 في المائة إلى 57,7 مليار درهم، وسجلت نفقات التكاليف المشتركة انخفاضا بنسبة 5,2 في المائة إلى 40,6 مليار درهم، وذلك بسبب انخفاض إصدارات المقاصة بنسبة 21,5 في المائة (24,1 مليار درهم).

وانخفضت حصة الميزانية العامة من مبالغ التسديد والإعفاءات والاسترداد الضريبي بنسبة 3,2 في المائة، بفعل الارتفاع المسجل في استرداد الضريبة على الشركات (1,32 مليار درهم) وانخفاض المبالغ المستردة من الضريبة على القيمة المضافة على الصعيد الداخلي (8,31 مليار درهم).

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