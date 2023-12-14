سناء عكرود تنال جائزة أفضل أداء نسائي عن فيلم “قصر نظر”بمهرجان اسني ن ورغ

ع اللطيف بركة : هبة بريس

اختُتِمت بداية الأسبوع الجاري، فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمهرجان إسني ن ورغ الدولي للفيلم الأمازيغي، الذي أُقيم بمدينة أكادير، بشراكة مع المجلس البلدي للمدينة و بإسهام المركز السينمائي المغربي.

شهد المهرجان عرض أكثر من أربعين فيلمًا وثائقيًا وتخيليًا، قصيرًا وطويلاً، بالإضافة إلى أفلام التحريك.

تنافست الأفلام في فئتين: مسابقة الفيلم الأمازيغي ومسابقة إسني ن ورغ الدولية. حصد فيلم “اهتزاز” للمخرج الفرنسي نيكولا جاكيت، وفيلم “أسيف” للمخرج المغربي ياسين أيت فقير، تنويها من لجنة التحكيم، التي ترأستها المخرجة والسيناريست لورا كازادور وضمت في عضويتها الروائي الكندي كريم أكوش والكاتبة المغربية فاضمة فراس والمنتجة سميرة حمود من بلجيكا، بالإضافة إلى الصحفي والناقد والكاتب الحسين الشعبي.

حصل الفيلم الفرنسي “Empty glass” للمخرج ياسين إيكنفر على جائزة إيدر يحيا لأفضل فيلم قصير. وحصد الفيلم الهولندي “أيت إسحاق” للمخرج سليم هاسي جائزة أحسن عمل أول.

أما جائزة البحث والكتابة فكانت من نصيب فيلم “أجراس تومليلين Les Cloches de Toumliline” للمخرج حميد درويش، وفيلم “ذاكرة السكان الأصليين تقاليد الأجداد لجزر الكناري Memoria indigena” للمخرجين أنطونيو بوني فاري وبابلو رودريفيس ألونسو.

أما جائزة أفضل أداء نسائي نالتها الممثلة سناء عكرود عن فيلم “قصر نظر Myopia”، وجائزة أفضل أداء رجالي كانت من نصيب الممثل طارق فريح عن فيلم “إيقاعات تامزغا Sound of Berberia”.

كما حصل فيلم “قصر نظر Myopia” للمخرجة سناء عكرود على جائزة أحسن فيلم طويل، وتوج فيلم “إيقاعات تامزغا Sound of Berberia” للمخرج المغربي طارق الإدريسي بالجائزة الكبرى لفئة المسابقة الأمازيغية.

أما في فئة المسابقة الدولية لإسني ن ورغ، فقد فاز المخرج الياباني ليام لوبينتو بجائزة أفضل فيلم قصير عن فيلمه “الغراب الشاب العجوز The Old Young Crow”. وحصلت المخرجة رحمة بنحمو المدني على جائزة أفضل فيلم وثائقي عن فيلمها “عهد الملح Le Pacte de Sel”.

أما جائزة أفضل تشخيص نسائي فتوجت بها الممثلة ديريا أوغرار عن دورها في فيلم “جيران Neighbours”، وحصل الممثل خليل سيرحد على جائزة أفضل تشخيص رجالي عن دوره في الفيلم نفسه.

وبخصوص جائزة سيناريو، فقد حازها الفيلم السويسري الكوبي ” Insoumises” للمخرجين لورا كازادور

وفيرناندو بيريز.

أما جائزة لجنة التحكيم فكانت من نصيب الفيلم التركي “الحيض DÖNGÜ – CYCLE” للمخرجة ناز جيباسي. وحصل الفيلم السويسري “جيران Neighbours” للمخرج مانو خليل على الجائزة الكبرى لفئة المسابقة الدولية إسني ن ورغ.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp