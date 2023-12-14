بايتاس: “الإحصاء وثيقة مهمة لبناء السياسات العمومية”

هبة بريس - الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن موضوع الاحصاء توليه الحكومة أهمية كبيرة لأنه ينظم في بلادنا كل 10 سنوات.

وذكر بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقيد يومه الخميس، أن الإحصاء وثيقة مهمة جدا لبناء السياسات العمومية في المستقبل.

وأضاف بايتاس، أن الإحصاء يعطي صورة واضحة ليس فقط حول البنية الديموغرافية لكن حول قضايا أخرى مهمة جدا في بناء السياسات العمومية.

وأشار المسؤول الحكومي، الى اطلاق منصة رقمية ستمكن جميع الراغبين في التسجيل سواء كباحث أو مراقب هو مكلف بعملية الاحصاء، لافتا الى تحديد شروط تتمثل في توفر المسجلين على مستوى معين دراسي ودبلومات معينة للمساهمة في هذه العملية.

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