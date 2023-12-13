متى يدشن خالد ايت الطالب مستشفى “النهار” بخريبكة ؟

هبة بريس _ خريبكة

أرجأ وزير الصحة والحماية الإجتماعية خالد ايت الطالب زيارة كانت مقررة إلى خريبكة غدا الخميس 14 ديسمبر 2023 اذ كان منتظرا حلوله بالمدينة لتدشين مستشفى “النهار”

وبعدما جرت الأشغال على قدم وساق لإنهاء التحضيرات داخل المستشفى لإستقبال ” ايت الطالب ” فوجئ الجميع بتوالي الإرجاءات وهو الامر الذي يفتح النقاش حول هذا التعثر الذي فتح نافذة القيل والقال

وأكدت مصادرهبة بريس وجود حالة استنفار داخل المستشفى الحسن الثاني من أجل إتمام ما تبقى من تحضيرات لإستقبال ” الوزير ” ، مضيفة أن هذا المرفق الصحي مجهز منذ مدة غير قصيرة لكن موعد تدشينه ظل يتأجل مرارا، لأسباب لن تكون مقنعة .

وبينما ينتظر البعض قدوم الوزير ؛ يتحدث البعض الآخر عن عدم فاعلية هذه الزيارة وعدم حملها لأي جديد ماعدا خزينة من الصور التي ستطرح بالمجان على ” الفيسبوك ” في ظل خلو المستشفى الإقليمي من أطباء في إختصاصات متعددة .

وقال حقوقي في نقاش مع هبة بريس إن تأجيل الوزير زيارته لخريبكة لأكثر من مرة والإبقاء على مستشفى “النهار ” مغلقا طوال مدة طويلة يعكس الإهتمام المتدني للوزير بالاقليم بدليل تحمله عناء السفر نحو مراكش و اكادير دون خريبكة وهي نقطة اقرب بكثير من مقر الوزارة ناهيك عن طول زمن انتظاره كمدشن وهي العملية التي يمكن ان يجريها عامل الإقليم بالنيابة عنه .

وأكد ذات الحقوقي انه ” لا يجوز الإبقاء على مستشفى “النهار” مغلقا على اعتبار ان التجهيزات الموضوعة رهن اشارة المواطنين ليست في ملكية الوزير بل هي تجهيزات يفترض أن تؤدي دورها التطبيبي ولا فائدة من تعطيلها بسبب ” مشاور ” الوزير المتعددة

وأخذا بالسالف ذكره …هل سيكون الوزير رهن اشارة خريبكة قريبا أم أن الإنتظار سيطول ؟ واذا لم يستطع الوزير الحلول بخريبكة لنفس الغرض هل سيتنحى الوزير عن العملية التدشينية لعامل الإقليم أم أن الجميع سيكون ملزم بانتظار اطلالة خالد ايت الطالب .؟

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