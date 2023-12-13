ريم فكري لمنتقدي إطلالتها: “كيعجبوني القفاطن و لكن معنديش الفورمة ديالهم”

نجلاء مزيان: هبة بريس

عقب الانتقادات التي تعرضت لها الفنانة المغربية ريم فكري بسبب إطلالتها الأخيرة بحفل جوائز الأفضل في إفريقيا لسنة 2023 والذي أقيم بمدينة مراكش.

قررت الفنانة المغربية الشابة الخروج عن صمتهما و الرد على كل من طالبها بارتداء القفطان المغربي، و ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

وقالت ريم فكري عبر خاصية القصص القصيرة بذات المنصة:”كيعجبوني القفاطن بزاف ولكن والله ماعندي الفورمة ديالهم”.

وجدير بالذكر أن ريم فكري اعتمدت في إطلالتها الأخيرة على البساطة، حيث ارتدت فستان أسود و اكسسوارات للتزيين.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp