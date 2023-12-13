مركز النقديات يوسع الأداء الإلكتروني لفائدة 20 مليون حامل لبطاقة بنكية مغربية

2023-12-13 / 16:09
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلن مركز النقديات، عن توسيع منظومة الأداء الإلكتروني المتاح لفائدة 20 مليون حامل بطاقة بنكية مغربية، لتشمل كذلك حاملي المحفظة الإلكتروني الذي يبلغ عددهم أكثر من 8 مليون حامل.

وأوضح بلاغ للمركز، أنه بالإضافة إلى ذلك تم إحداث أزيد من 000 55 جهاز دفع “TPE” تابع للمركز، متوفر لدى المتاجر الشريكة، قابل لخدمة كافة المغاربة.

وأضاف المصدر ذاته، أن مركز النقديات حقق خطوة هامة في تطوير المشهد المالي المغربي من خلال وضع آخر ركيزة لمنظومة الأداء بالهواتف الذكية، وذلك بتفعيل الخدمة الوطنية “المغربية للأداء” “Maroc Pay”.

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