تكريم المنصوري بأرفع وسام روماني ولادجيد تتألق قاريا ودوليا

2023-12-13 / 12:22
1
هبة بريس : الرباط

قام الرئيس الروماني “كلاوس فيرنر يوهانيس” بتوشيح المدير العام للدراسات والمستندات المعروفة اختصارا ب”لادجيد” محمد ياسين المنصوري بالوسام الوطني “نجمة رومانيا”، من رتبة ضابط كبير، مع شارة للمدنيين “نجمة رومانيا” التي تعد من أرفع الأوسمة المدنية التي تمنحها الدولة الرومانية في هذا الإطار.

ويكرس هذا التوشيح الهام، الذي تم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1.365 المؤرخ في 6 نوفمبر 2023، في إطار الشكر والامتنان الذي عبرت عنه رومانيا نظير المجهودات الجبارة التي تبذلها المديرية العامة للدراسات والمستندات “لادجيد”، بقيادة مديرها العام السيد ياسين المنصوري، باعتبار المؤسسة أصبحت فاعل مهم في معادلة تعزيز التعاون الأمني الدولي، وتطوير العلاقات الثنائية بين الرباط وبوخاريست.

وتلعب المديرية العامة للدراسات والمستندات، المعروفة اختصارا ب”DGED”، بالتعاون مع شركائها الأمنيين خارج الوطن، دورا بارزا في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي، من خلال تبادل المعلومات مع كبريات المؤسسات الأمنية والاستخباراتية الدولية، وما جعلها تحتل مكانة عالمية مرموقة كان آخر تجلياتها، توشيح مديرها العام السيد ياسين المنصوري بالوسام الوطني “نجمة رومانيا”، من رتبة ضابط كبير، تقديرا لمجهوداته الكبيرة لتعزيز الامن الروماني.

يشار إلى أن رومانيا، كانت قد قدمت شكرها العميق للمملكة المغربية على دورها المحوري في إطلاق صراح مواطن روماني كان محتجزا في دولة بوركينا فاسو لمدة 8 سنوات، حيث تقدم رئيس الحكومة الرومانية، كلاوس يوهانيس، بشكره الخالص وعظيم امتنانه للسلطات المغربية على المساعدة الكبيرة التي قدمتها من أجل الإفراج عن ضابط أمني روماني، اختطفه تنظيم القاعدة، منذ 2015 في بوركينا فاسو.

وتشهد المديرية العامة للدراسات والمستندات سلسلة من التحديث والتطور منذ تعيين السيد ياسين المنصوري على رأسها، وهو اتضح جليا من خلال عطائها الأمني المثمر على الصعيد الدولي، حيث باتت محط تقدير واشادة من جميع الفاعلين الدوليين، بفضل التنسيق والنجاعة والفاعلية الاستخباراتية، حيث أصبح المغرب يملك أهم مؤسسة استخبارتية، دوليا وقاريا وإفريقيا.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الجزائر تعتقل 3 مغاربة دخلوا مياهها الإقليمية بالخطأ

الجزائر تعتقل 3 مغاربة دخلوا مياهها الإقليمية بالخطأ

2023-12-13 / 15:04
Photo of الداكي: هيئة مراجعة مدونة الأسرة عقدت أزيد من 100 جلسة استماع

الداكي: هيئة مراجعة مدونة الأسرة عقدت أزيد من 100…

2023-12-13 / 14:54
Photo of أسعار الخضر تصدم المغاربة.. ومواطنون: “البيض وماطيشة أصبح أكلة الأغنياء”

أسعار الخضر تصدم المغاربة.. ومواطنون: “البيض وماطيشة أصبح أكلة…

2023-12-13 / 13:20
Photo of إجهاض عملية لإدخال أزيد من 3 كلغ من مخدر الكوكايين عبر ميناء طنجة

إجهاض عملية لإدخال أزيد من 3 كلغ من مخدر…

2023-12-13 / 11:27
Photo of استمرار إضرابات الأساتذة يثير سخط آباء وأولياء التلاميذ

استمرار إضرابات الأساتذة يثير سخط آباء وأولياء التلاميذ

2023-12-13 / 10:41
Photo of “التقدم والاشتراكية” ينوه بالعرض الحكومي ويدعو الأساتذة الى استئناف الدراسة

“التقدم والاشتراكية” ينوه بالعرض الحكومي ويدعو الأساتذة الى استئناف…

2023-12-13 / 09:57
Photo of الصديقي يشيد بمجهودات “الأونسا” في حماية الصحة النباتية والحيوانية والغذائية

الصديقي يشيد بمجهودات “الأونسا” في حماية الصحة النباتية والحيوانية…

2023-12-13 / 09:16
Photo of طقس الأربعاء.. جو بارد مع قطرات مطرية بعدد من مناطق المملكة

طقس الأربعاء.. جو بارد مع قطرات مطرية بعدد من…

2023-12-13 / 09:08
Photo of رسالة أستاذ للتعليم الثانوي التأهيلي من فوق فراش المرض

رسالة أستاذ للتعليم الثانوي التأهيلي من فوق فراش المرض

2023-12-12 / 23:08
Photo of “جنايات الجديدة” تدين “البيدوفبل البيضاوي” ب20 سنة سجنا نافذا

“جنايات الجديدة” تدين “البيدوفبل البيضاوي” ب20 سنة سجنا نافذا

2023-12-12 / 22:42

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق