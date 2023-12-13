تكريم المنصوري بأرفع وسام روماني ولادجيد تتألق قاريا ودوليا

هبة بريس : الرباط

قام الرئيس الروماني “كلاوس فيرنر يوهانيس” بتوشيح المدير العام للدراسات والمستندات المعروفة اختصارا ب”لادجيد” محمد ياسين المنصوري بالوسام الوطني “نجمة رومانيا”، من رتبة ضابط كبير، مع شارة للمدنيين “نجمة رومانيا” التي تعد من أرفع الأوسمة المدنية التي تمنحها الدولة الرومانية في هذا الإطار.

ويكرس هذا التوشيح الهام، الذي تم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1.365 المؤرخ في 6 نوفمبر 2023، في إطار الشكر والامتنان الذي عبرت عنه رومانيا نظير المجهودات الجبارة التي تبذلها المديرية العامة للدراسات والمستندات “لادجيد”، بقيادة مديرها العام السيد ياسين المنصوري، باعتبار المؤسسة أصبحت فاعل مهم في معادلة تعزيز التعاون الأمني الدولي، وتطوير العلاقات الثنائية بين الرباط وبوخاريست.

وتلعب المديرية العامة للدراسات والمستندات، المعروفة اختصارا ب”DGED”، بالتعاون مع شركائها الأمنيين خارج الوطن، دورا بارزا في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي، من خلال تبادل المعلومات مع كبريات المؤسسات الأمنية والاستخباراتية الدولية، وما جعلها تحتل مكانة عالمية مرموقة كان آخر تجلياتها، توشيح مديرها العام السيد ياسين المنصوري بالوسام الوطني “نجمة رومانيا”، من رتبة ضابط كبير، تقديرا لمجهوداته الكبيرة لتعزيز الامن الروماني.

يشار إلى أن رومانيا، كانت قد قدمت شكرها العميق للمملكة المغربية على دورها المحوري في إطلاق صراح مواطن روماني كان محتجزا في دولة بوركينا فاسو لمدة 8 سنوات، حيث تقدم رئيس الحكومة الرومانية، كلاوس يوهانيس، بشكره الخالص وعظيم امتنانه للسلطات المغربية على المساعدة الكبيرة التي قدمتها من أجل الإفراج عن ضابط أمني روماني، اختطفه تنظيم القاعدة، منذ 2015 في بوركينا فاسو.

وتشهد المديرية العامة للدراسات والمستندات سلسلة من التحديث والتطور منذ تعيين السيد ياسين المنصوري على رأسها، وهو اتضح جليا من خلال عطائها الأمني المثمر على الصعيد الدولي، حيث باتت محط تقدير واشادة من جميع الفاعلين الدوليين، بفضل التنسيق والنجاعة والفاعلية الاستخباراتية، حيث أصبح المغرب يملك أهم مؤسسة استخبارتية، دوليا وقاريا وإفريقيا.

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