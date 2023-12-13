البيضاء.. رئيسة جمعية تحاول وضع حدا لحياتها أمام عمالة مولاي رشيد

أميمة نشار - هبة بريس

أقدمت رئيسة جمعية مساء أمس الثلاثاء، على محاولة انتحار أمام عمالة حي مولاي رشيد بالدار البيضاء، عن طريق شرب الماء القاطع مما استدعى رجال الوقاية المدنية حيث تم نقلها على وجه السرعة الى المستشفى .

و أفادت المعنية بالأمر، أنها قامت بمحاولة انتحار للاحتجاج على شكاية على موظف يشتغل بالقسم الاجتماعي بعمالة حي مولاي رشيد ،قام بالتحرش بها و محاولة إغتصابها مستغلا منصبه الإداري و طلبها للاستفادة من الدعم للجمعية التي ترأسها متهمة اياه بالفساد و استغلال السلطة .

و أكدت انها قامت بوضع شكاية ضده بتهمة التحرش و محاولة الاغتصاب لدى مصالح الأمن الى أنه تم حفظ شكايتها ولم تأخذ مجراها القانوني ،حيث قالت “حسيت بالحگرة “و ناشدت المسؤولين بأخذ حقها و محاسبة الموظف و أخد بعين الاعتبار شكايتها و اتباع المسطرة القانونية.

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