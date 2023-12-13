إجهاض عملية لإدخال أزيد من 3 كلغ من مخدر الكوكايين عبر ميناء طنجة
تمكنت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط، منتصف ليلة يوم الثلاثاء 12 دجنبر الجاري، من إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات القوية، وحجز 03 كيلوغرامات و328 غراما من مخدر الكوكايين كانت موجهة نحو المغرب انطلاقا من الخارج.
وكانت عمليات المراقبة الحدودية والتفتيش الدقيق، قد أسفرت عن ضبط هذه الشحنة من المخدرات القوية مخبأة بعناية بمقصورة سائق شاحنة للنقل الدولي، مباشرة بعد وصولها على متن رحلة بحرية قادمة من أحد الموانئ الإسبانية، حيث تم توقيف سائق هذه الشاحنة، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 37 سنة.
وقد تم الاحتفاظ بالسائق المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بميناء طنجة المتوسط تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الامتدادات المحلية والدولية لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف جميع المتورطين الضالعين في ارتكابه.
وتندرج هذه العملية الأمنية في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات، وتحديدا الاتجار غير المشروع في المخدرات القوية والمؤثرات العقلية المهربة انطلاقا من خارج المغرب.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
9 تعليقات
Mezyane meli tchedo bee3da
Hadchy saraha makhasekch yedkhel l meghrib
لا حول ولا قوة الا بالله
خاص يزيدو من الحراسة
لا اله الا الله وحده لا شريك
شكرآ لعناصر الشرطة التي تمكنت من توقيف هؤلاء المفسدين والمجرمين ومخربي عقول الشباب وتدمرها وحسبنا آلله ونعم الوكيل.
يجب على السلطات الأمنية أن تجري عملية البحث للوصول إلى مدبر ترويج المخذرات.
يجب حماية هذآ الوطن من هؤلاء المفسدين والمجرمين الذين افسدوا البلاد وخربوا عقول البشر حتى ننظف البلاد منهم والحكم عليهم بالسجن المشدد لمدة طويلة حتى يكونوا عبرة لغيرهم.
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم انتشر بكثرة هذه المخذرات بشكل كبير وخاصة في المدن الكبرى لهذا يجب محاربة تجار المخدرات بشتى الطرق لمنع اي شخص ادخالها إلى المغرب..