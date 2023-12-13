إجهاض عملية لإدخال أزيد من 3 كلغ من مخدر الكوكايين عبر ميناء طنجة

هبة بريس

تمكنت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط، منتصف ليلة يوم الثلاثاء 12 دجنبر الجاري، من إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات القوية، وحجز 03 كيلوغرامات و328 غراما من مخدر الكوكايين كانت موجهة نحو المغرب انطلاقا من الخارج.

وكانت عمليات المراقبة الحدودية والتفتيش الدقيق، قد أسفرت عن ضبط هذه الشحنة من المخدرات القوية مخبأة بعناية بمقصورة سائق شاحنة للنقل الدولي، مباشرة بعد وصولها على متن رحلة بحرية قادمة من أحد الموانئ الإسبانية، حيث تم توقيف سائق هذه الشاحنة، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 37 سنة.

وقد تم الاحتفاظ بالسائق المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بميناء طنجة المتوسط تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الامتدادات المحلية والدولية لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف جميع المتورطين الضالعين في ارتكابه.

وتندرج هذه العملية الأمنية في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات، وتحديدا الاتجار غير المشروع في المخدرات القوية والمؤثرات العقلية المهربة انطلاقا من خارج المغرب.

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