من بطولة داداس وبوطازوت و ماجدولين..”سبيكتوب” تفرج عن مولودها الجديد

2023-12-13 / 10:56
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نجلاء مزيان: هبة بريس

أفرجت شركة الإنتاج “سبيكتوب” عن البرومو الترويجي لمولودها الجديد “أنا ماشي أنا”، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

وأزالت “سبيكتوب” الستار عن موعد عرض “أنا ماشي أنا” بالقاعات السينمائية عبر تعليق جاء فيه:“عرض تشويقي لفيلم  “أنا ماشي أنا “موعدنا مع الفرجة، الضحك والمغامرة ابتداء من 20.12.2023 بالقاعات السينمائية”.

 وجدير بالذكر أن العمل السينمائي يعرف مشاركة كل من دنيا بوطازوت، ماجدولين الإدريسي، سكينة درابيل، عزيز داداس، وصال بيريز…وهو من إنتاج فاطنة بنكيران و إخراج هشام الجباري.

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