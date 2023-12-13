صاعقة رعدية تنهي حياة لاعب وتصيب 5 أثناء مباراة لكرة القدم بالبرازيل

هبة بريس - وكالات

توفي لاعب يبلغ من العمر 21 عاماً يدعى كايو هنريكي وأصيب خمسة لاعبين بجروح وحروق بعدما ضربت صاعقة رعدية أرض الملعب أثناء مباراة لكرة القدم للهواة في كأس البرازيل، وفقاً لصحف محلية.

وكان كايو هنريكي، من فريق جابيرا الذي واجه فريق سانتو أنطونيو دا بلاتينا في المرحلة الأولى من كأس البرازيل.

وأظهر فيديو متداول على مواقع التواصل، بعد لحظات من الحادث، لقطات للاعبي جابيرا وهم يسقطون ويتلقون المساعدة.

وتلقى كايو هنريكي الإسعافات الأولية في الملعب لكنه توفي متأثرا بإصابته بعد حوالي ساعتين من تعرضه للصاعقة.

وقالت السلطات إن أحد المصابين في حالة حرجة.

وقال خوسيه دا سيلفا، عمدة بلدية سانتو أنطونيو دا بلاتينا حيث أقيمت المباراة، في بيان، إن البلدية تتضامن مع الضحايا، مؤكدا أنه تم بذل “كل الجهود” لتوفير أفضل رعاية ممكنة للمصابين.

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