Grzegorz Braun, far-right Polish lawmaker from Konfederacja party, stands after using a fire extinguisher to put out Hanukkah candles at the parliament in Warsaw, Poland December 12, 2023. Slawomir Kaminski/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. POLAND OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN POLAND.

نائب بولندي يطفئ شموع شمعدان يهودي في البرلمان بمطفأة حريق ( فيديو )

2023-12-12 / 23:58
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هبة بريس _ متابعة

قام نائب بولندي يميني بإطفاء شموع عيد الأنوار اليهودي، المعروف باسم “حانوكا”، باستخدام مطفأة حريق، وذلك خلال احتفالية في مجلس النواب البولندي.

وأظهر مقطع مصور لحظة قيام النائب عن الحزب الكونفدرالي اليميني المتطرف في بولندا، غزغوز براون، بحمل مطفأة حريق ورش الرغوة على شموع شمعدان “حانوكا” وفي كافة أنحاء قاعة مجلس النواب، فيما تحاول امرأة منعه من فعل ذلك، قبل أن يوجه فوهة المطفأة نحوها أيضا.

وقام رئيس مجلس النواب سيمون هولوفني بإخراج براون من الجلسة القائمة، وأرجأ جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة دونالد توسك، الذي انتخبه البرلمان ليصبح رئيسا لوزراء بولندا.

وقال هولوفنيا إنه سيتم إرسال مقترح إلى مكتب المدعي العام ضد سلوك براون، وسيتم الإبلاغ عن قيامه بعرقلة احتفال ديني، بعد إطفائه شموع الشمعدان الذي يبقى مضاء خلال عيد حانوكا اليهودي الذي يستمر 8 أيام.

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