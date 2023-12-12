نائب بولندي يطفئ شموع شمعدان يهودي في البرلمان بمطفأة حريق ( فيديو )

هبة بريس _ متابعة

قام نائب بولندي يميني بإطفاء شموع عيد الأنوار اليهودي، المعروف باسم “حانوكا”، باستخدام مطفأة حريق، وذلك خلال احتفالية في مجلس النواب البولندي.

وأظهر مقطع مصور لحظة قيام النائب عن الحزب الكونفدرالي اليميني المتطرف في بولندا، غزغوز براون، بحمل مطفأة حريق ورش الرغوة على شموع شمعدان “حانوكا” وفي كافة أنحاء قاعة مجلس النواب، فيما تحاول امرأة منعه من فعل ذلك، قبل أن يوجه فوهة المطفأة نحوها أيضا.

وقام رئيس مجلس النواب سيمون هولوفني بإخراج براون من الجلسة القائمة، وأرجأ جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة دونالد توسك، الذي انتخبه البرلمان ليصبح رئيسا لوزراء بولندا.

وقال هولوفنيا إنه سيتم إرسال مقترح إلى مكتب المدعي العام ضد سلوك براون، وسيتم الإبلاغ عن قيامه بعرقلة احتفال ديني، بعد إطفائه شموع الشمعدان الذي يبقى مضاء خلال عيد حانوكا اليهودي الذي يستمر 8 أيام.

مشهد تاريخي

النائب البولندي جرزيجورز براون يوقف حفل لأنتصار الإبادة الجماعية في غزة ويطفئ شموع احتفال الحانوكا في البرلمان البولندي مستخدماً مطفأة الحرائق pic.twitter.com/8khwrQobcA — ramia al ibrahim – راميا الابراهيم (@ramiaalibrahim) December 12, 2023

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp