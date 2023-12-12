الصحة العالمية : عرقلة سيارات الإسعاف بغزة أمر “غير معقول”

2023-12-12 / 22:10
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هبة بريس _ وكالات

قالت منظمة الصحة العالمية، إن تفتيش وعرقلة سيارات الإسعاف والاعتداء على موظفي الصحة في قطاع غزة مع استمرار الهجمات الإسرائيلية أمر “غير معقول”.

جاء ذلك في بيان صادر عن المنظمة، الثلاثاء، بخصوص نقل المرضى الحرجين من شمال غزة، والتأخير الحاصل في إيصال المستلزمات الطبية إلى المشافي.

وأوضح البيان أن فريقا من منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أتم مهمة محفوفة بالمخاطر تتمثل في إيصال الإمدادات الطبية إلى المستشفى الأهلي المعمداني في غزة، وتقييم الوضع في المستشفى ونقل الحالات الحرجة إلى أحد مستشفيات جنوب القطاع.

ولفت أنه تم في إطار المهمة إيصال مستلزمات طبية تكفي لعلاج 1500 مريضا، ونقل 19 مريضا في حالة حرجة إلى مركز ناصر الطبي في جنوب غزة حتى يتمكنوا من الحصول على رعاية أفضل.

وأشار إلى أن القافلة الأممية بما فيها فريق “الصحة العالمية” تعرضت للتفتيش في حواجز عسكرية أثناء توجهها إلى شمال غزة، فضلا عن إجبار كوادر الإسعاف للابتعاد عن سيارات الإسعاف بحجة التأكد من هوياتهم.

وأردف أن الفرق تأخرت في المهمة بسبب احتجاز اثنين من موظفي الهلال الأحمر الفلسطيني لأكثر من ساعة.

وأشار البيان إلى أنه مع دخول الفرق إلى غزة، تعرضت شاحنة المساعدات التي تحمل الإمدادات الطبية وإحدى سيارات الإسعاف للرصاص.

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