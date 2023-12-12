بنسديرة يصف مصنع السيارات بالجزائر بـ”الكاراج ” ويكشف عورة العسكر

2023-12-12 / 18:47
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هبة بريس _ الرباط

هبة بريس – الرباط

وصف المدون الجزائري المتواجد ببريطانيا، سعيد بنسديرة، المصنع الذي أعلنت الجزائر مؤخرا إنشاءه قصد دعم صناعة السيارات بالبلاد ، (وصفه) بالكاراج موجها انتقادات للمسؤولين الجزائريين .

وقال بنسديرة الذي ينشط بمواقع التواصل عبر مقطع فيديو نشره على قناه بموقع يوتوب ، إن المسؤولين الجزائريين يسخرون من الشعب الجزائري المغلوب على أمره من خلال الترويج لانشاء مصنع وهمي مضيفا أن هذه الأساليب تزيد من شعور الإحتقار لدى المواطن الجزائري تجاه المؤسسات وتقلص منسوب الثقة لديه .

وكانت الجزائر قد أعلنت سابقا تدشين مصنع “فيات” للسيارات في طافراوي بولاية وهران، حيث أظهرت لقطات مصورة فضاء فارغا به سيارات لايتجاوز عددها الخمسة وعمال داخل المصنع يقومون بأداء أدوار داخل الوحدة الصناعية .

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تعليق واحد

  1. بنسديرة اصلا بيدق من بيادق العسكر. بالاخص بركاك شكام ديال المجرم والجزار نزار.المطلوب لك المحكمة الجنائية سويسرا.لاسيقة فيهم كلهم.شي مع فرنسا. جهة مع روسيا. اخرين مع إيران. ومطبعين في السر مع إسرائيل.

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