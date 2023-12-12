“إحصاء السكان” على طاولة المجلس الحكومي

2023-12-12 / 09:50
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هبة بريس

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتدارس أربعة مشاريع مراسيم يتعلق أولها بتهييء وإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة والشروط الواجب توافرها في المشاركين في إنجازه فيما يتعلق ثانيها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بمدونة التأمينات.

ويهم مشروع المرسوم الثالث تتميم الملحق بالمرسوم الصادر في شأن تطبيق القانونين المتعلقين بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبنظام المعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا فيما يتعلق مشروع المرسوم الرابع بتطبيق القانونين في ما يتعلق بالقيمين الدينيين المكلفين.

وسيختتم المجلس أشغاله، حسب البلاغ ، بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

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