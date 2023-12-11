التوفيق: “نعول على تشبت المغاربة في الخارج بدينهم وثوابتهم”
هبة بريس - الرباط
أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، على أن المعتمد والمعول هو تشبت المغاربة في الخارج بدينهم وثوابتهم، لأن وسائل التدخل محدودة والاكراهات كثيرة.
وقال التوفيق في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين “قمنا بعدد من الاجراءات، منها احداث المجلس العلمي المغربي لاوروبا، فتح قنوات التواصل مع القنصليات والجوات الرسمية، استدعاء ممثلي الجاليات في بعض المناسبات ، تخصيص اعتمادات مالية بلغت 78 مليون درهم، ايفاد بعثات علمية من القراء والوعاظ والواعظات، تكثيف الزيارات الميدانية، تزويد المساجد والمراكز الاسلامية بنسخ من القرآن الكريم.”
وأشار الوزير، الى أن وزارته تسعى للتغلب على الاكراهات والتحديات وتحقيق المطلوب، بالتواصل الرقمي.
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2 تعليقات
في الخارج تنصح بالتشبة بالدين وفي الداخل نحاربه بالجمعيات العلمانية وأوامر البنك الدولي ومحلات الخمر التي أصبح اشهارها أمام المحلات في خرق للقانون أو محلات التدليك أو الكازينوهات.
في الداخل يجب محاصرة الدين في المسجد لكي لا يخرج وفي الخارج انصحكم بالدين. راني ما فاهم والوا.
لا أظن ان الدين اخر شيء يفكر فيه وزير الاضرحة
ولو كان همه الدين فعلا لرفع قيمة ومكانة دور القران و لفتحت المساجد ايام كورونا كما فتحت الاسواق الممتازة
ولتمت محاربة الشعوذة بكل انواعها و منع ما يحدث في مواسم الاضرحة من فجور ومنكرات
وزير جثم على الوزارة لعقدين ولا شيء يذكر