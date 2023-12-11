بسبب الانتخابات الرئاسية المصرية..لبلبة مهددة بالحبس

وكالات

أعلنت السلطات المصرية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مواطنة مصرية أدلت بصوتها مرتين في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت الأحد.

وتمكنت لجنة الرصد بالهيئة الوطنية للانتخابات من اكتشاف وضبط واقعة قيام إحدى الناخبات بالإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت الأحد، على الرغم من سابقة قيامها بالاقتراع خلال الفترة المخصصة لتصويت المصريين بالخارج أيام 1 و 2 و 3 ديسمبر.

وتبين لغرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات أن الناخبة قامت بالفعل بالإدلاء بصوتها في مقر لجنة الاقتراع الفرعية الكائنة بمقر إحدى السفارات المصرية بدولة عربية، خلال الأيام المحددة لتصويت المصريين في الخارج، مشيرة إلى أنها كررت التصويت مجددا خلال العملية الانتخابية التي جرت الأحد.

وذكرت السلطات أنه بعد فحص الواقع، تبين أن اللجنة الانتخابية العامة، والتي تشرف على لجنة الاقتراع الفرعية التي أدلت أمامها الناخبة بصوتها، قامت بالفعل باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وكانت الفنانة المصرية لبلبة قد أثارت الجدل عقب ظهورها مرتين خلال أسبوع واحد وهي تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية.”

وظهرت لبلبة خلال إدلائها بصوتها فى الانتخابات الرئاسية في سفارة مصر بالسعودية، الأحد قبل الماضي فى ثالث أيام تصويت المصريين بالخارج، ثم ظهرت الأحد خلال إدلائها بصوتها بإحدى اللجان الفرعية في محافظة الجيزة، في أول أيام انطلاق الانتخابات في الداخل.

ووفقًا للمادة رقم 66 من قانون مباشرة الحقوق السياسية فإنه “يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبدى رأيه فى انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته فى ذلك.

ويعاقب بذات العقوبة أيضا من أبدى رأيه منتحلاً اسم غيره، وكذا كل من اشترك فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة.

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