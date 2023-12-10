بنموسى يعلن الشروع في تعديل النظام الأساسي الأسبوع المقبل( فيديو )

هبة بريس - الرباط

أعلن وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى عن الشروع في تعديل النظام الأساسي، الأسبوع القادم، وذلك خلال تصريح أدلى به للصحافة عقب الاجتماع الذي جمع بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية اليوم الأحد .

وقال شكيب بنموسى إن النظام الأساسي الذي تسبب في الاحتجاجات الأخيرة سيتم الشروع في تعديله يوم الخميس

وتوصلت الحكومة اليوم الأحد الى اتفاق مع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، على زيادة 1500 درهم في أجور الأساتذة .

ووقع الاتفاق الى جانب عزيز أخنوش رئيس للحكومة، شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات، انصبت على الكلفة المالية لتسوية الملفات الفئوية والزيادة في أجور الأساتذة.

جدير بالذكر أن التنسيق النقابي للأساتذة المضربين كان قد دعا الى إضراب جديد الاسبوع المقبل لمدة 4 ايام .

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