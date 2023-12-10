FILE PHOTO: U.N. Secretary-General Antonio Guterres addresses the media during a joint news conference with German Foreign Minister Heiko Maas after a meeting in Berlin, Germany, December 17, 2020. Michael Sohn/Pool via REUTERS/File Photo

غوتيريش : حرب غزة أصابت مجلس الأمن الدولي بـ”الشلل”

2023-12-10 / 17:53
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هبة بريس _ وكالات

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأحد (10 دجنبر) عن أسفه لفشل مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مندّدا باقسامات أصابته بـ”الشلل”.

وقال غوتيريس أمام منتدى الدوحة في قطر، إن المجلس أصابه “الشلل بسبب الانقسامات الجيواستراتيجية” التي تقوض التوصل لأي حلّ للحرب بين إسرائيل وحماس التي نشبت في 7 أكتوبر.وتابع إن “سلطة ومصداقية مجلس الأمن الدولي قد تم تقويضها بشدة” بسبب تأخر تحركه حيال الحرب، واعتبرها ضربة لسمعته تفاقمت مع استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) الجمعة ضد قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار إنساني في القطاع.وأفاد المنتدى “لقد كرّرت دعوتي لإعلان وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية”.

وأضاف “للأسف فشل مجلس الأمن في القيام بذلك”، وتابع “يمكنني أن أعدكم، أنني لن أستسلم”.ودعا غوتيريش الى جلسة طارئة لمجلس الأمن بعد أسابيع من القتال الذي خلف أكثر من 17700 قتيل في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وفقا لآخر حصيلة صادرة عن وزارة الصحة في غزة التي تديرها حماس.

ووجّه غوتيريش الأربعاء رسالة إلى مجلس الأمن استخدم فيها المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية التي تتيح له “لفت انتباه” المجلس إلى ملف “يمكن أن يعرّض السلام والأمن الدوليين للخطر”، في أول تفعيل للمادة منذ عقود.وأكّد في منتدى الدوحة الأحد “نحن نواجه خطرا شديدا لانهيار النظام الإنساني”.

وأضاف أنّ “الوضع يتدهور بسرعة ويتحول إلى كارثة ذات آثار محتملة لا رجعة فيها على الفلسطينيين ككل وعلى السلام والأمن في المنطقة”.واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعدما أسفر هجوم للحركة على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، عن مقتل نحو 1200 شخص غالبيتهم مدنيون قضى معظمهم في اليوم الأول للهجوم، حسب السلطات الإسرائيلية.

وتوعّدت إسرائيل بـ”القضاء” على الحركة. وأوقع القصف المكثف على غزة والذي ترافق اعتبارًا من 27 أكتوبر مع عمليات برية واسعة داخل القطاع، أكثر من 17 ألف قتيل معظمهم من النساء والأطفال، وفق آخر أرقام حكومة حماس.

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