الإشادات تنهال على شادي رياض بعد تألقه أمام ريال مدريد

انهالت الإشادات على الأولمبي المغربي شادي رياض، مدافع ريال بيتيس بعد تألقه في المباراة التي تعادل فيها فريقه أمام ريال مدريد بهدف لمثله، اليوم السبت، في الدوري الإسباني.

ولعب شادي رياض أساسيا من جانب ريال بيتيس، حيث شغل مركز مدافع أوسط إلى جانب الأرجنتيني بيزيلا، وقد قدم مستوى مميز، بعدما لمس الكرة 50 مرة وبلغت دقة تمريراته 87 في المائة، كما ربح جميع النزالات الثنائية سواء الأرضية أو الهوائية التي شارك فيها.

وتحصل المدافع المغربي على تنقيط 7.2 وفقا لمنصة “سوفا سكور”، وقد حظي بإشادة واسعة من طرف جماهير فريقه والجماهير المغربية نظرا لمستواه المميز أمام ريال مدريد.

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