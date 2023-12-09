الإشادات تنهال على شادي رياض بعد تألقه أمام ريال مدريد

الإشادات تنهال على شادي رياض بعد تألقه أمام ريال مدريد

2023-12-09 / 23:01
0

انهالت الإشادات على الأولمبي المغربي شادي رياض، مدافع ريال بيتيس بعد تألقه في المباراة التي تعادل فيها فريقه أمام ريال مدريد بهدف لمثله، اليوم السبت، في الدوري الإسباني.

ولعب شادي رياض أساسيا من جانب ريال بيتيس، حيث شغل مركز مدافع أوسط إلى جانب الأرجنتيني بيزيلا، وقد قدم مستوى مميز، بعدما لمس الكرة 50 مرة وبلغت دقة تمريراته 87 في المائة، كما ربح جميع النزالات الثنائية سواء الأرضية أو الهوائية التي شارك فيها.

وتحصل المدافع المغربي على تنقيط 7.2 وفقا لمنصة “سوفا سكور”، وقد حظي بإشادة واسعة من طرف جماهير فريقه والجماهير المغربية نظرا لمستواه المميز أمام ريال مدريد.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of باريس سان جيرمان يفوز بصعوبة على نانت في الدوري

باريس سان جيرمان يفوز بصعوبة على نانت في الدوري

2023-12-09 / 23:06
Photo of دوري الأبطال.. الوداد الرياضي يحقق فوزا “قاتلا” أمام سيمبا التنزاني

دوري الأبطال.. الوداد الرياضي يحقق فوزا “قاتلا” أمام سيمبا…

2023-12-09 / 22:00
Photo of أستون فيلا يلحق الخسارة بأرسنال في الدوري الإنجليزي

أستون فيلا يلحق الخسارة بأرسنال في الدوري الإنجليزي

2023-12-09 / 20:59
Photo of البطولة الإحترافية.. شباب السوالم يفوز على إتحاد تواركة

البطولة الإحترافية.. شباب السوالم يفوز على إتحاد تواركة

2023-12-09 / 20:00
Photo of بمشاركة أمرابط.. مانشستر يونايتد يسقط بميدانه أمام بورنموث

بمشاركة أمرابط.. مانشستر يونايتد يسقط بميدانه أمام بورنموث

2023-12-09 / 19:25
Photo of لقجع: دور الصحافيين الرياضيين محوري في إنجاح تنظيم مونديال 2030

لقجع: دور الصحافيين الرياضيين محوري في إنجاح تنظيم مونديال…

2023-12-09 / 19:17
Photo of لقجع : دور الصحافيين الرياضيين “محوري” في إنجاح تنظيم مونديال 2030

لقجع : دور الصحافيين الرياضيين “محوري” في إنجاح تنظيم…

2023-12-09 / 18:49
Photo of الدوري الإسباني.. ريال بيتيس يفرض التعادل على ريال مدريد

الدوري الإسباني.. ريال بيتيس يفرض التعادل على ريال مدريد

2023-12-09 / 18:16
Photo of بايرن ميونيخ يتعرض لخسارة ثقيلة في الدوري الألماني

بايرن ميونيخ يتعرض لخسارة ثقيلة في الدوري الألماني

2023-12-09 / 17:38
Photo of أخنوش يستقبل أعضاء المكتب الجديد لحسنية أكادير

أخنوش يستقبل أعضاء المكتب الجديد لحسنية أكادير

2023-12-09 / 17:13

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق