نائب بلينكن لوزير الخارجية الجزائري :” واشنطن لاتريد مزيدا من التأخير ” في قضية الصحراء

هبة بريس - الرباط

في جولة جديدة لجوشوا هاريس نائب وزير الخارجية الأمريكي، المكلف بشمال إفريقيا ، التقى خلالها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف ، حيث أكد المسؤول الأمريكي أن واشنطن “لاتريد مزيدا من التأخير ” بخصوص قضية الصحراء المغربية .

وأعلنت الخارجية الأمريكية عن هذه الزيارة التي قام بها نائب وزير الخارجية الأمريكي الى الجزائر ولقائه بأحمد عطاف وزير الخارجية الجزائري مشيرة إلى مشاورات جمعت بين الطرفين بخصوص “الجهود المشتركة لتعزيز السلام والأمن الإقليميين، بما في ذلك تكثيف التعاون لضمان نجاح الأمم المتحدة في العملية السياسية بشأن الصحراء دون مزيد من التأخير”.

جدير بالذكر أن التقرير الأخير للأمين العام لأمم المتحدة أكد الدور الجزائري في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، خاصة فيما يتعلق بمواقف الجزائر المتشنجة والتصعيدية إزاء المملكة حيث أكد التقرير على محورية العلاقات المغربية الجزائرية وانعكاسها على آفاق الحل المباشر السياسي المنشود في هذا الملف.

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