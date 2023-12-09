التجمعي أحمد المتوكل: معتزون بالقرارات الحكومية المهمة والجريئة

2023-12-09 / 15:17
0
هبة بريس

عبر أحمد المتوكل رئيس الفيدرالية الجهوية للمنتخبين التجمعيين بجهة كلميم واد نون، عن اعتزازه بالقرارات الحكومية المهمة والجريئة.

وقال المتوكل في كلمته باللقاء الجهوي الذي نظمه الحزب، يومه السبت، باقليم كلميم “انها سانحة نغتنمها للإفصاح عن مشاعر اعتزازنا كمناضلين لحزب التجمع الوطني للأحرار بما تتخذه الحكومة بقيادتكم من قرارات مهمة وجريئة في مجال الحماية الاجتماعية والتامين الصحي والدعم المباشر للأسر و السكن الاجتماعي، فيما ينزوي الخصوم المزايدون من فلول الفاشية الظلامية والعدميين الذين اثبتوا فشلهم و تواروا عن الظهور امام المغاربة لينفثوا ما يفيض عن نفسياتهم المريضة التي يخنقها الارتباك وتعميها الأحقاد والنرجسيات، همهم الوحيد جر البلد الى حالة من تعميم الغضب الاجتماعي عبر اشعال فتيل التأليب والتحريض في ملفات التعليم أو الأسعار وفي الماء والبطالة والطاقة والعدالة الاجتماعية والمجالية، وتصدير الازمة الى الشارع فيما يشبه التصميم على استهداف المؤسسة الأمنية”

وأضاف المتوكل أن “رهانات استنزاف طاقة الدولة في التحمل سقطت كلها في خانة الحسابات الخاطئة بما أعاد كيد هؤلاء الى نحرهم، ولم ندخل النفق المظلم، بل واصلت الدولة الاجتماعية المضي ضمن برنامج الحكومة التي تقودونها على وقع الوتيرة المتناغمة والسرعة الخلاقة التي أرادها عاهل البلاد الملك محمد السادس في تدبير شؤون البلد ومعالجة الأوضاع بما يدعم الانتقال الى الافضل .”

وشدد التجمعي المتوكل، على أن السرعة التي يسير بها الملك محمد السادس في تدبير شؤون الدولة لم تعد تترك من خيار لمؤسسات الوساطة والمؤسسات المنتخبة غير المواكبة بما تعنيه من أداء وتناغم مع مشروع التموقع الاستراتيجي الناجح الذي يقوده جلالة الملك او الانزياح من الطريق، مسترسلا بالقول “نعم ليس أمامنا من خيار غير المواكبة او التواري وهجر السياسة..وواقع حال اليوم يفصح بان عدم مسايرة ورش التموقع الاستراتيجي للدولة سيكشف حقيقة ما يعنيه الفرق بين سرعة ملك يصنع الحلول وحال وزير او رئيس جماعة ينتج المشاكل ويرمي بها لغيره.”

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of المغرب يدين الروابط المؤكدة بين الجريمة والإرهاب والانفصال في إفريقيا

المغرب يدين الروابط المؤكدة بين الجريمة والإرهاب والانفصال في…

2023-12-08 / 11:27
Photo of بوريطة : “إجراء انتخابات بليبيا مسار أساسي للتجاوب مع انتظارات الشعب الليبي”

بوريطة : “إجراء انتخابات بليبيا مسار أساسي للتجاوب مع…

2023-12-07 / 21:31
Photo of رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يثمن عاليا موقف المغرب من الأزمة الليبية

رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يثمن عاليا موقف…

2023-12-07 / 18:35
Photo of الحكومة تطلع على اتفاق تعاون في مجال الوقاية المدنية بين المغرب والبرتغال

الحكومة تطلع على اتفاق تعاون في مجال الوقاية المدنية…

2023-12-07 / 15:30
Photo of الحكومة تعد بمراجعة الضريبة عن الدخل السنة المقبلة

الحكومة تعد بمراجعة الضريبة عن الدخل السنة المقبلة

2023-12-07 / 14:38
Photo of بالأغلبية.. المصادقة على مشروع قانون مالية 2024 في قراءة ثانية

بالأغلبية.. المصادقة على مشروع قانون مالية 2024 في قراءة…

2023-12-07 / 14:30
Photo of أخنوش يستقبل رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل.. والأخيرة تقدم تقريرها السنوي

أخنوش يستقبل رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل.. والأخيرة تقدم…

2023-12-07 / 14:04
Photo of سفيرة السنغال: “المغرب بلد رائد و يسعى لجمع شمل العائلة الإفريقية”

سفيرة السنغال: “المغرب بلد رائد و يسعى لجمع شمل…

2023-12-07 / 12:28
Photo of الملك يوجه رسالة للمشاركين في مناظرة دولية لحقوق الانسان

الملك يوجه رسالة للمشاركين في مناظرة دولية لحقوق الانسان

2023-12-07 / 11:22
Photo of لقجع: “المطلوب منا جميعا أن نترجم تطلعات النظرة الملكية الاستراتيجية”

لقجع: “المطلوب منا جميعا أن نترجم تطلعات النظرة الملكية…

2023-12-07 / 09:15

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق