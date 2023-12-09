“الأساتذة” يعلنون استنئاف اضرابهم الأسبوع المقبل
هبة بريس - الرباط
أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، عن خوض إضراب وطني الأسبوع المقبل أيام 13/14/15/16 دجنبر 2023.
و دعا التنسيق الذي يضم 25 تنسيقية فئوية ونقابة تعليمية، أعضاءه إلى “تنظيم أشكال احتجاجية أمام مقر المديريات الإقليمية أو الأكاديميات الجهوية يوم الخميس 14 دجنبر الجاري على الساعة الحادية عشرة صباحا.”
كما قرر التنسيق تنظيم وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية أو المديريات الإقليمية، يوم الخميس 14 دجنبر على الساعة 11 صباحا، مع مواصلة الوقفات بالمؤسسات لساعتين، صباحا ومساء.
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15 تعليقات
لا حول ولا قوة إلا بالله
كرامة الاستاذ فوق كل اعتبار
Khas yediro chi 7el
Khas ye3tiw ahamia l asatida awel
Khas maydi3och wlad che3b f hadchy
يجب إيقاف أجور هؤلاء الخونة وفصلهم بصفة نهائية عن العمل لأنهم ليسو في مستوى المسؤولية ولايهم الا الربح المادي لانفسهم ووووووو
pffffffffffff tu es un bête
الا يوجد رجل حكيم بالحكومة وينصف رجال التعليم التعليم هو عماد المجتمع كيف ترضون للمعلم ان يعيش ذليلا ماهذا الاصرار على بهدلة رجال التعليم المعلم قبل الوزير وقبل البرلماني وقبل السفير وقبل المدير اوقفوا كل البرامج المعلم اولا واخيرا
برلماني ماقاري حتى حرف 50.000 درهم، استاذ إجازة وما فوق 5000 درهم هههههه، َويا دولة
تم ضرب الدولة بنجاح اولا المرأه و القدوه و الان المعلم
يجب على الحكومة ألا تخضع لهؤلاء الانتهازيين
الشعب مع الحكومة ضد هؤلاء المتعاقدين
يجب تطبيق الدعم التربوي ولو كره الكارهون
يجب على الحكومة ألا تخضع لهؤلاء الانتهازيين
الشعب مع الحكومة ضد هؤلاء المتعاقدين
يجب تطبيق الدعم التربوي ولو كره الكارهون
أصبحنا نكره الأساتذة
نتمنى ان تجد الحكومة حلا يضمن حقوق التلاميذ قبل اي جهة اخرى
الحكومه محكومة تصب الزيت على النار وبهذه الطريقة تؤكد أن مصلحة التلاميذ في مهب الريح هل يوجد في العالم دولة فيها دراسة متوقفة ؟فقط غزة اوكرانيا ينضاف مغربنا الحبيب
حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولاقوة الابالله.