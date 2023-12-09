المغرب ينضم إلى تحالف دولي للتخلص التدريجي من الفحم

هبة بريس - وكالات

انضم المغرب، الجمعة، إلى تحالف دولي يهدف إلى التخلص التدريجي من الفحم، مع عزم الرباط تأمين أكثر من نصف احتياجاتها من الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة في السنوات السبع المقبلة.

ويضم تحالف دعم التخلي عن الفحم الآن 60 حكومة جميعها لديها الرغبة في التوقف عن استخدام الفحم في توليد الطاقة.

وفي وقت سابق، أعلن التحالف في بيان انضمام الولايات المتحدة والإمارات وجمهورية التشيك وقبرص وجمهورية الدومينيكان وأيسلندا وكوسوفو ومالطا والنرويج إليه خلال فعاليات مؤتمر الأطراف COP28.

وقال التحالف إن المغرب سيعمل معه لوضع خطة للتخلص التدريجي من الفحم دون أن يحدد مواعيد نهائية.

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