هيركوليس تدعو جماهير اتحاد طنجة إلى وقفة احتجاجية

هيركوليس تدعو جماهير اتحاد طنجة إلى وقفة احتجاجية

2023-12-09 / 09:48
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أعلنت “إلترا هيركوليس” الفصيل المساند لاتحاد طنجة، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية جهة الشمال، يوم الأربعاء المقبل، تنديدا بالوضعية التي يعيشها الفريق منذ بداية الموسم الجاري.

وجاء في بيان للفصيل “إلترا هيركوليس”، أن “الجهات التي أرسلنا لها رسالتنا العاجلة الأخيرة لم تستسغ ما حملته بين طيّاتها، حيث أنه لم يعرف البيت الداخليّ للفريق أي تحرّك إيجابيّ للخروج من الأزمة الحالية ولو بحلول آنيّة ترقيعية، مما جعل اللاعبين يستمرّون في استصغارهم للفريق و إضرابهم عن التداريب بل امتناعهم اليوم عن التوجّه لعاصمة المملكة”.

وتابع البيان، أن “الجماهير الطنجاوية تلقّت ضربة أخرى بمنعها من التنقّل بكلّ بشاعة وبدون سبب وبدون مدافِعٍ عن أحقيّتنا بالتنقل، منع أصبح يطالنا سواء كانت مباراة نستقبل فيها أو نحلّ فيها ضيوفا بالمدن المغربية مما يدفعنا للتساؤل هل هي حقّاً بطولة احترافية ؟ وإذا كانت السلطات تمنع زجريّاً الجماهير من الحضور في مباراة بطولة عاديّة، فكيف ستتعامل عندما يحلّ علينا ضيوف القارّة السمراء بالآلاف عندما ننظم كأس إفريقيا؟”.

كما طالب الجهات المسؤولة بالتدخل لإنقاذ الفريق من الانهيار، وأعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء أمام مقر ولاية طنجة، “لإيصال رسالة مباشرة وعاجلة بالصوت والصّورة لوالي المدينة لفتح ملفّ الفريق مجدّداً و إنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل التهاون الذي ينهجه المكتب المسيّر للفريق و كلّ المنتخبين والسلطات”.

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