Displaced Palestinians queue for food donations in the southern Gaza Strip city of Rafah, on November 30, 2023. The warring parties have agreed on an extension of the pause in fighting to allow time for Hamas to release more Israeli hostages in exchange for Palestinian prisoners. (Photo by MOHAMMED ABED / AFP)

برنامج الأغذية العالمي: لا نستطيع القيام بمهامنا في غزة

2023-12-08 / 23:22
0
هبة بريس _ وكالات

قال برنامج الأغذية العالمي إنه أصبح من المستحيل إيصال المساعدات إلى الجياع في قطاع غزة مع تصعيد إسرائيل هجماتها على أهداف هناك في حربها مع حركة حماس.

وقال كارل سكاو، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، في بيان بعد زيارة للقطاع، الجمعة: “مع انهيار القانون والنظام، فإن أي عملية إنسانية ذات جدوى باتت مستحيلة”.

وأضاف “مع وصول جزء صغير للغاية من الإمدادات الغذائية اللازمة والغياب الصارخ للوقود وانقطاع أنظمة الاتصالات وانعدام الأمن لموظفينا أو الأشخاص الذين نخدمهم في (مراكز) توزيع المواد الغذائية، لا يمكننا القيام بعملنا”.

وأضاف “لدينا طعام على متن الشاحنات، ولكننا بحاجة إلى أكثر من معبر واحد. وبمجرد دخول الشاحنات، نحتاج إلى ممر حر وآمن للوصول إلى الفلسطينيين أينما كانوا”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of تونس تعتزم رفع سن التقاعد إلى 62 عاما في القطاع الخاص

تونس تعتزم رفع سن التقاعد إلى 62 عاما في…

2023-12-08 / 23:00
Photo of “الاتحاد الأوروبي” يدرج الضيف ونائبه على قوائم الإرهاب

“الاتحاد الأوروبي” يدرج الضيف ونائبه على قوائم الإرهاب

2023-12-08 / 21:34
Photo of الحكومة الأمريكية تمنع وزير الخارجية الفلسطيني من التصريح

الحكومة الأمريكية تمنع وزير الخارجية الفلسطيني من التصريح

2023-12-08 / 21:01
Photo of الرئيس الفلسطيني : أنا مع المفاوضات وعقد مؤتمر دولي للسلام

الرئيس الفلسطيني : أنا مع المفاوضات وعقد مؤتمر دولي…

2023-12-08 / 20:49
Photo of “القسام” تمطر تل أبيب بالصواريخ وتدمر آليات عسكرية

“القسام” تمطر تل أبيب بالصواريخ وتدمر آليات عسكرية

2023-12-08 / 20:25
Photo of وزراء خارجية عرب يطالبون بوقف “فوري” لإطلاق النار في غزة

وزراء خارجية عرب يطالبون بوقف “فوري” لإطلاق النار في…

2023-12-08 / 19:53
Photo of السلطات الصحية في غزة : 17487 شهيدا جراء الغارات الإسرائيلية

السلطات الصحية في غزة : 17487 شهيدا جراء الغارات…

2023-12-08 / 19:17
Photo of تقرير: 90% من الأسر شمال غزة تقضي يوما كاملا بدون أي طعام

تقرير: 90% من الأسر شمال غزة تقضي يوما كاملا…

2023-12-08 / 17:50
Photo of غوتيريش: لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة

غوتيريش: لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة

2023-12-08 / 16:52
Photo of بوتين يعلن نيّته الترشح لولاية جديدة

بوتين يعلن نيّته الترشح لولاية جديدة

2023-12-08 / 15:15

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق