الرئيس الفلسطيني : أنا مع المفاوضات وعقد مؤتمر دولي للسلام

2023-12-08 / 20:49
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هبة بريس _ وكالات

طالب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الجمعة، بوقف فوري للحرب على غزة وعقد مؤتمر دولي للسلام، للتوصل لحل سياسي دائم، يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.

وفي مقابلة مع وكالة رويترز، في مكتبه برام الله، قال عباس (87 عاما) إن الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين بشكل عام، وصل إلى مرحلة تنذر بالخطر وتتطلب مؤتمرا دوليا وضمانات من القوى العالمية.

وإلى جانب الحرب التي تخوضها إسرائيل مع حماس في غزة، قال إن القوات الإسرائيلية كثفت هجماتها في كل مكان بالضفة الغربية المحتلة، منذ العام الماضي، مع تصعيد المستوطنين للعنف ضد البلدات الفلسطينية.

وأكد عباس على موقفه الثابت لصالح التفاوض، بدلا من المقاومة المسلحة لإنهاء الاحتلال الذي طال أمده.

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‫4 تعليقات

  1. عباس قائد فاشل لا تخشاه اسرائيل و لا تعير له أي اهتمام ….و يكفي ان اول تصريح خرج به بعد العملية و كانه نابع من العدو!!

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  2. لعت الله عليك وعلى امثالك. عجبا لعربيد ليس له حس انساني. الشعب يموت مثل الدباب و هو يعبر

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