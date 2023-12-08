السلطات الصحية في غزة : 17487 شهيدا جراء الغارات الإسرائيلية

هبة بريس _ وكالات

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس، الجمعة، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 17487 شهيدا في اليوم الثالث والستين للحرب بين الاحتلال وحركة حماس.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة إن عدد الشهداء ارتفع إلى 17487 شخصا وإصابة 46480 مواطنا. وقال إن 70% من ضحايا القصق الإسرائيلي من الأطفال والنساء.

وأضاف أن السلطات الإسرائيلية لا تزال تعتقل 36 كادرا صحيا من قطاع غزة على رأسهم مدير عام مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية داعيا “المؤسسات الدولية إلى العمل للإفراج عنهم”.

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