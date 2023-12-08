“حكيمي” يواجه الفتاة التي اتهمته بالاغتصاب
هبة بريس _ وكالات
أكدت النيابة العامة في بلدية نانتير بضواحي العاصمة الفرنسية باريس أن مدافع المنتخب المغربي وفريق باريس سان جرمان لكرة القدم أشرف حكيمي واجه الجمعة امرأة اتهمته بالاغتصاب.
وقالت النيابة العامة لوكالة فرانس برس “وقعت صباح اليوم مواجهة بين المتهم والمجني عليها” (24 عاما) التي اتهمته في مارس الماضي باغتصابها.
وغاب حكيمي عن تدريبات فريقه صباح الجمعة “لأسباب شخصية” حسب بيان للنادي.
وتأتي هذه المواجهة قبل أيام قليلة من مباراة حاسمة للنادي الباريسي في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا حيث يتعين عليه الفوز على مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني الأربعاء كي يلحق به إلى ثمن النهائي.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
6 تعليقات
مجرد تهم فارغة
Machi bent hadi rah nessaba
لا حول ولا قوة إلا بالله
Llah yahdi ma khla9
Llah idir chi tawil del khir
هل أصبحت الفرنسيات بالنصب على الأجانب لهذه الدرجة. حكيمي لعب في نوادي كبيرة في دول أخرى لم نسمع حكيمي اتهمته اي فتاة الا في فرنسا.ماهذا الغباء. لما تعرض له عدة نجوم….ام سياسيا الاتفاق الموقع بين الإمارات والمغرب حرك هذه الفتاة من جديد. فرنسا معروفة الابتزاز.