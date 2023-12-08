هيئة مراجعة مدونة الأسرة تستمع لتصورات المنظمة الديمقراطية للشغل

2023-12-08 / 15:40
0
هبة بريس

استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، اليوم الجمعة بالرباط، لمقترحات وتصورات المنظمة الديمقراطية للشغل.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.

وبهذه المناسبة، أكدت عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، إيمان غنيمي، في تصريح للصحافة، أن تعديل مدونة الأسرة يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بعد الرسالة التي وجهها جلالته إلى رئيس الحكومة.

وأشارت غنيمي إلى أن هذا التعديل سيساهم في تعزيز وتقوية الورش المجتمعي الذي انخرطت فيه المملكة المغربية، مضيفة أن المنظمة تتطلع، من خلال تصوراتها، إلى مدونة “منصفة للمرأة”.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.

وأكد جلالة الملك على ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of “الأصالة والمعاصرة” يدعو إلى مدونة أسرة عصرية تضمن الحقوق والواجبات

“الأصالة والمعاصرة” يدعو إلى مدونة أسرة عصرية تضمن الحقوق…

2023-12-08 / 17:03
Photo of اكادير : هل يتدخل الوالي ” امزازي” في ملف سوق ” انزا” الذي رصدت له أموال ولم ينجز ؟؟

اكادير : هل يتدخل الوالي ” امزازي” في ملف…

2023-12-08 / 16:44
Photo of انتخاب المعهد الوطني للأنكولوجيا كمركز متعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

انتخاب المعهد الوطني للأنكولوجيا كمركز متعاون مع الوكالة الدولية…

2023-12-08 / 16:13
Photo of هيئة المحامين بفاس تتدارك خطأ في لائحة المرشحين وتحدد تاريخ جديد للاقتراع

هيئة المحامين بفاس تتدارك خطأ في لائحة المرشحين وتحدد…

2023-12-08 / 14:57
Photo of أرباب المقاهي والمطاعم يستنكرون استفحال ظاهرة مقاهي ومطاعم العربات المجرورة

أرباب المقاهي والمطاعم يستنكرون استفحال ظاهرة مقاهي ومطاعم العربات…

2023-12-08 / 14:45
Photo of بحضور العامل المعزة.. إنعقاد المجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة

بحضور العامل المعزة.. إنعقاد المجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع…

2023-12-08 / 14:36
Photo of العرائش.. حملات واسعة للدرك تسفر عن حجز كميات كبيرة من “الكيف”

العرائش.. حملات واسعة للدرك تسفر عن حجز كميات كبيرة…

2023-12-08 / 14:07
Photo of والدة المرحوم بدر: “عائلة المتهم عرضوا علينا 500 مليون وعقارات ولن أتنازل عن حق ابني”

والدة المرحوم بدر: “عائلة المتهم عرضوا علينا 500 مليون…

2023-12-08 / 13:53
Photo of صورة لاجتياز فقهاء امتحانات ممارسة الإمامة بالصويرة تثير استياء النشطاء

صورة لاجتياز فقهاء امتحانات ممارسة الإمامة بالصويرة تثير استياء…

2023-12-08 / 12:56
Photo of أسعار الخضر تعود إلى الارتفاع بجهة فاس مكناس وتلهب جيوب المواطنين

أسعار الخضر تعود إلى الارتفاع بجهة فاس مكناس وتلهب…

2023-12-08 / 12:26

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق