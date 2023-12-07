السلطات المحلية بالحي الحسني تحصد الأخضر و اليابس في حملة لتحرير الملك العمومي وسط الأحياء

مقالات ذات صلة
مالك أخميس يعلق على قرار منع عرض الأعمال المدبلجة
2023-12-07 / 16:33
مالك أخميس:”كيبقى فيك ملي كتشوف ممثل محترف مخدامش وجايبين…
2023-12-07 / 16:21
مالك أخميس:”لست ضد المؤثرين و لكن ضروري من إعطاء…
2023-12-07 / 16:06
أزمة التعليم..لقاء تواصلي لفيدرالية أولياء أمور التلاميذ بطنجة
2023-12-07 / 14:48
وجدة .. افتتاح النسخة التاسعة للمهرجان الدولي لفيلم الهواة
2023-12-07 / 14:34
أسعار الدجاج تواصل الإرتفاع بأسواق البيضاء وتجار يكشفون الأسباب
2023-12-07 / 12:36
حادثة سير..انقلاب سيارة بالطريق السيار الجديدة ونقل ضحايا في…
2023-12-07 / 00:55
حادث سير خطـ-ير بطريق الرحمة نتيجة اصطدام دراجتين بطريق…
2023-12-07 / 00:47
حصاد أخبار هبة بريس : أبرزها الحموشي يتجول بشوارعطنجة…
2023-12-06 / 22:58
فرحة لاعبي الوداد الرياضي بعد الفوز على مولودية وجدة
2023-12-06 / 22:30